BüroreinigungWorauf Sie bei der Auswahl des Reinigungsdienstleisters achten sollten
Nach acht Wochen kommt der erste Anruf. Die Büroleiterin zählt auf: In den Ecken sammelt sich Staub, die Sanitärräume riechen schon am Nachmittag, und die Glastür zum Besprechungsraum ist seit Tagen voller Fingerabdrücke.
Der Reinigungsdienst, vor zwei Monaten als günstigster ausgewählt, klingt am Telefon ehrlich überrascht. Im Angebot stand schließlich „gründliche Unterhaltsreinigung“. Doch die Realität sieht offensichtlich ganz anders aus.
Solche Geschichten beginnen fast nie bei der Reinigung selbst. Sie beginnen Monate vorher, bei der Ausschreibung und der Auswahl. Wer einen Dienstleister nur über den Preis aussucht, bekommt am Ende oft genau das, wofür er bezahlt hat: ein Büro, das nur auf dem Papier sauber aussieht.
Warum die Auswahl eines Reinigungsdienstleisters schwierig ist
Reinigung wirkt nach außen wie eine einfache Dienstleistung. Tatsächlich stecken darin Personalplanung, Materialkunde, Hygienewissen und eine genaue Kalkulation.
In den meisten KMU gibt es niemanden, der das hauptberuflich steuert. Die Auswahl landet nebenbei auf dem Tisch der Assistenz, der Buchhaltung oder der Geschäftsführung.
Das ist normal. Es bedeutet aber, dass eine saubere Vorbereitung den Unterschied macht. Drei Folgen schlechter Reinigung treffen Unternehmen besonders:
- ein höherer Krankenstand durch vernachlässigte Sanitär- und Kontaktflächen,
- ein schlechter erster Eindruck beim Kundenbesuch und
- ein langsamer Wertverlust an Böden und Einrichtung.
Keine davon steht in einem Angebot. Alle drei hängen aber davon ab, wie gut die Auswahl des Dienstleisters war.
Schritt 1: Den eigenen Bedarf klären
Bevor das erste Angebot eingeht, muss klar sein, was überhaupt gereinigt werden soll. Ohne diese Grundlage bekommen Sie Angebote, die sich nicht vergleichen lassen. Deshalb sind die ersten Aufgaben:
- Erfassen Sie die Flächen mit ihren Belägen, also die Quadratmeter je Bereich.
- Klären Sie, ob es sich um Teppich, PVC, Naturstein oder Parkett handelt, denn der Belag bestimmt Methode und Aufwand. Ein Naturstein verlangt ein anderes Vorgehen als ein Teppichboden.
- Halten Sie fest, was täglich gereinigt sein muss und was wöchentlich oder seltener behandelt werden kann.
- Und notieren Sie die Besonderheiten Ihres Objekts: Publikumsverkehr, Hygienevorgaben etwa in einer Praxis, Zugang und Schließzeiten.
Wer hier unsicher ist, kann den Bedarf auch gemeinsam mit einem Anbieter durchgehen. Ein seriöser Dienstleister berät offen und sucht nach Wegen, die Reinigung schlank zu halten, statt zusätzlichen Aufwand zu verkaufen.
Schritt 2: Das Leistungsverzeichnis erstellen
Das Leistungsverzeichnis ist das Herzstück jeder Ausschreibung. Es beschreibt, was wie oft und in welcher Qualität gereinigt wird. Fehlt dieses Dokument, rechnet jeder Anbieter mit eigenen Annahmen, und die Preise sind nicht mehr vergleichbar.
Wichtig ist, die Reinigungsarten zu trennen, weil sie ganz unterschiedlichen Aufwand bedeuten. Die Unterhaltsreinigung ist die laufende, regelmäßige Reinigung, die den sauberen Zustand erhält. Etwa
- Sanitär täglich und
- Büros wöchentlich.
Die Grundreinigung ist die intensive Generalreinigung in größeren Abständen, die festsitzenden Schmutz und alte Pflegeschichten entfernt.
Die Sonderreinigung umfasst Einzelaufträge wie die Reinigung nach einem Umbau. Erst wenn für jeden Bereich Tätigkeit und Intervall festgehalten sind, bieten alle Anbieter dasselbe an, und Sie vergleichen Gleiches mit Gleichem.
Schritt 3: Angebote vergleichen, nicht nur den Preis
Der häufigste Fehler ist der Blick allein auf den Endpreis. Wer versteht, woraus sich dieser Preis zusammensetzt, entscheidet deutlich besser.
Ein seriöser Stundenverrechnungssatz besteht aus mehreren Teilen:
- dem Tariflohn,
- den Lohnnebenkosten für Urlaub, Sonderzahlungen, Steuern und Sozialabgaben,
- den Gemeinkosten für Geräte, Material und Anfahrt sowie
- einem kleinen Gewinnanteil.
Der reine Stundenlohn macht dabei nur etwa ein Drittel des Preises aus. Daraus folgt eine einfache Logik: Ein auffällig niedriger Preis entsteht fast immer nur dann, wenn am Lohn, an den Sozialabgaben oder an der Qualität gespart wird.
Seriöse Stundensätze beginnen in Ballungsräumen wie Berlin realistisch bei rund 30 EUR und reichen je nach Anforderung spürbar höher.
Ein zweites Vergleichskriterium ist die Leistungszahl, also die Fläche, die eine Reinigungskraft pro Stunde schafft. Als grobe Richtwerte gelten etwa
- 150 Quadratmeter pro Stunde für Büroflächen,
- aber nur rund 60 Quadratmeter für Sanitärräume, weil diese viel aufwendiger sind.
Beachten Sie auch: Je häufiger gereinigt wird, desto weniger Schmutz fällt an und desto mehr Fläche schafft eine Reinigungskraft pro Stunde (3× pro Woche +15 %, 5× pro Woche +25 %).
Setzt ein Anbieter für alle Bereiche dieselbe hohe Geschwindigkeit an, ist die Kalkulation entweder unrealistisch oder die Qualität leidet später darunter.
Schritt 4: Qualifikation und Seriosität prüfen
Reinigung ist nicht gleich Reinigung, und das gilt auch für die Anbieter. Ein Meisterbetrieb hat die Meisterprüfung im Handwerk der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung abgelegt, bildet aus und darf alle Reinigungsleistungen anbieten.
Ein Hausbetreuer im freien Gewerbe darf dagegen nur einfache Tätigkeiten übernehmen. Dieser Unterschied ist ein erster Hinweis auf das fachliche Niveau.
Darüber hinaus lohnt der Blick auf vier Punkte:
- Besteht eine Betriebshaftpflicht, die Schäden an empfindlichen Böden oder Geräten abdeckt?
- Sind die Reinigungskräfte ordnungsgemäß sozialversichert, was auch Sie als Auftraggeber vor Haftungsfragen schützt?
- Kann der Anbieter vergleichbare Objekte als Referenz nennen?
- Und gibt es einen festen Ansprechpartner mit einer geregelten Vertretung bei Krankheit oder Urlaub?
Wer auf diese Fragen klare Antworten gibt, hat sein Geschäft im Griff.
Schritt 5: Vertrag und Qualitätskontrolle regeln
Halten Sie die Vereinbarung schriftlich fest. Ein guter Vertrag enthält
- das Leistungsverzeichnis als Anlage,
- klare Reinigungsintervalle,
- eine Regelung zur Schlüsselübergabe,
- Kündigungsfristen und
- einen definierten Weg für Reklamationen.
Vereinbaren Sie außerdem, wie die Qualität überprüft wird, zum Beispiel durch regelmäßige gemeinsame Begehungen.
Fünf Minuten Rundgang im Monat verhindern, dass die Leistung nach den ersten Wochen unbemerkt nachlässt. Genau dieser Punkt entscheidet oft darüber, ob ein Auftrag über Jahre ruhig läuft oder nach einem halben Jahr zum wiederkehrenden Ärgernis wird.
Worauf Sie besonders achten sollten
Akzeptieren Sie kein Angebot ohne Leistungsverzeichnis, denn ein Pauschalpreis ohne genaue Leistungsbeschreibung lässt sich später nicht überprüfen.
Hinterfragen Sie das billigste Angebot aktiv: Liegt eines weit unter den anderen, fragen Sie nach dem Grund: Häufig fehlen Leistungen oder es wird am Lohn gespart.
Vereinbaren Sie eine Testreinigung oder Probebegehung, bevor Sie sich langfristig binden.
Und achten Sie auf die Mitarbeiterbindung, denn häufig wechselndes Personal deutet auf schlechte Arbeitsbedingungen hin und führt zu schwankender Qualität.
Prüfen Sie, ob die periodische Grundreinigung im Angebot enthalten ist oder nur die laufende Unterhaltsreinigung.
Manche Billig-Angebote wirken vor allem deshalb günstig, weil die aufwendige Grundreinigung gar nicht eingerechnet ist. Sie wird dann ein- oder zweimal im Jahr separat berechnet, und der vermeintlich günstigste Anbieter ist am Jahresende plötzlich der teuerste.
Lassen Sie sich beide Posten getrennt ausweisen, dann sehen Sie die echten Jahreskosten auf einen Blick.
Fazit
Wer einen Reinigungsdienstleister beauftragt, sollte nicht beim Preis beginnen, sondern beim eigenen Bedarf.
Ein klares Leistungsverzeichnis macht die Angebote vergleichbar. Der Blick auf die Preiszusammensetzung und die Leistungszahlen entlarvt unrealistische Kalkulationen. Und die Prüfung von Qualifikation, Versicherung und Referenzen schützt vor bösen Überraschungen.
So findet auch ein kleines Unternehmen einen Dienstleister, der zuverlässig und in gleichbleibender Qualität arbeitet, statt nach acht Wochen zum Telefon zu greifen.