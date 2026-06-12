Warum die Auswahl eines Reinigungsdienstleisters schwierig ist

Reinigung wirkt nach außen wie eine einfache Dienstleistung. Tatsächlich stecken darin Personalplanung, Materialkunde, Hygienewissen und eine genaue Kalkulation.

In den meisten KMU gibt es niemanden, der das hauptberuflich steuert. Die Auswahl landet nebenbei auf dem Tisch der Assistenz, der Buchhaltung oder der Geschäftsführung.

Das ist normal. Es bedeutet aber, dass eine saubere Vorbereitung den Unterschied macht. Drei Folgen schlechter Reinigung treffen Unternehmen besonders:

ein höherer Krankenstand durch vernachlässigte Sanitär- und Kontaktflächen,

ein schlechter erster Eindruck beim Kundenbesuch und

ein langsamer Wertverlust an Böden und Einrichtung.

Keine davon steht in einem Angebot. Alle drei hängen aber davon ab, wie gut die Auswahl des Dienstleisters war.