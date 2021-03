Planung der Instandhaltung im Gebäudemanagement

Feinplanung und Terminabstimmung für Prüfung, Wartung und Instandhaltung

Sind alle diese Termine in der Jahresplanung festgelegt, erfolgt die Feinabstimmung mit den jeweils betroffenen Personen. Das können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachabteilungen sein, deren Vorgesetzte oder externe Dienstleister, die fachlich oder aus rechtlichen Gründen hinzugezogen werden. Außerdem werden die zuständigen und verantwortlichen Personen im Gebäudemanagement einbezogen. Im Rahmen der Feinabstimmung werden die Termine tagesgenau geplant.

Nach der Prüfung wird ein Prüfprotokoll oder Wartungsprotokoll erstellt. Darin wird die Funktionsfähigkeit der Einrichtung bestätigt und nachgewiesen – oder es werden Maßnahmen festgelegt, wenn diese für den weiteren Betrieb und die Sicherheit notwendig sind. Oft werden an den Geräten entsprechende Prüfplaketten angebracht.

So wird ein Jahresplan erstellt, der Grundlage für das Gebäudemanagement und die Instandhaltungsmaßnahmen ist. Er kann zum Beispiel in Form eines Gantt-Charts oder Balkenplans geführt werden wie in Abbildung 1.