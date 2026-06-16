E-CommerceWie KMU das Prozess-Chaos beim Multi-Channel-Vertrieb beherrschen
Wenn neue Vertriebskanäle erschlossen werden
Der Einstieg in den Onlinehandel ist heute dank moderner Shopsysteme so einfach wie nie zuvor. Läuft das Geschäft im eigenen Shop stabil, folgt oft der nächste strategische Schritt: Multi-Channel-Vertrieb.
Die Expansion vom eigenen Onlineshop auf große Marktplätze wie Amazon, Kaufland oder Otto ist für viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der logische Schritt zu mehr Reichweite und Umsatz.
Die Verlockung ist groß, schließlich bewegen sich auf den etablierten Drittplattformen Millionen kaufbereite Kundinnen und Kunden.
Doch ab einem gewissen Bestellvolumen bricht die manuelle Verwaltung im Hintergrund oft ein. Wer blind expandiert, multipliziert meist nur seine Fehler. Die Praxis zeigt ein wiederkehrendes Muster: Mit jedem neuen Vertriebskanal steigt die Komplexität im Hintergrund nicht linear, sondern exponentiell.
Wer die internen Prozesse nicht rechtzeitig anpasst, riskiert nicht nur unzufriedene Kundschaft, sondern auch folgenschwere Sperrungen auf den Marktplätzen.
Die Kernprobleme im Mehrkanal-Vertrieb
Wenn Unternehmen den Schritt auf zusätzliche Kanäle wagen, stoßen sie im operativen Alltag meist auf drei zentrale Barrieren:
Das Bestands-Chaos (Überverkäufe):
Wird das letzte Exemplar eines Produkts fast zeitgleich im eigenen Onlineshop und auf einem Marktplatz gekauft, kommt es zur Doppelbuchung. Da der Bestand nicht in Echtzeit abgeglichen wurde, muss eine Bestellung storniert werden. Marktplätze strafen solche Stornierungsraten extrem hart ab.
Der logistische Flaschenhals:
Jeder Kanal stellt eigene Anforderungen an den Versand (zum Beispiel strenge Fristen für die Übermittlung von Trackingnummern). Wer Bestellungen manuell ausliest, verliert ab einer zweistelligen Anzahl von täglichen Sendungen den Überblick.
Inkonsistente Produktdaten:
Unterschiedliche Plattformen erfordern unterschiedliche Datenstrukturen. Fehlen EAN-Nummern, stimmen Taxonomien nicht oder weichen Produktbilder ab, führt das zu Fehlern bei der Listung und es mindert die Sichtbarkeit.
Strategisches Vorgehen: Die Drei-Säulen-Methode
Um das Prozess-Chaos im Hintergrund zu beherrschen und den Vertrieb skalierbar zu machen, müssen KMU ihre Infrastruktur auf drei wesentlichen Säulen aufbauen:
1. Datenhoheit herstellen (Zentralisierung)
Produktdaten dürfen niemals dezentral auf den einzelnen Plattformen gepflegt werden. Die Basis muss eine zentrale Datenquelle sein (Single Source of Truth).
Alle Artikelbeschreibungen, Preise, Lagerbestände und Bilder werden an einem Ort verwaltet und von dort aus automatisiert an die Kanäle verteilt. Das spart Zeit und eliminiert Übertragungsfehler.
2. Automatisierter Bestandsabgleich im Minutentakt
Ein manueller Abgleich von Lagerbeständen per Excel-Listen ist im modernen E-Commerce nicht mehr tragbar. Die Bestandsveränderungen müssen systemübergreifend und nahezu in Echtzeit synchronisiert werden.
Verkauft sich ein Artikel auf Plattform A, muss der verfügbare Bestand auf Plattform B und im eigenen Shop sofort automatisch reduziert werden.
3. Standardisierung des Order-Managements
Der gesamte Durchlauf einer Bestellung muss standardisiert ablaufen. Dazu gehören alle Aktivitäten vom Bestelleingang über die Erstellung des Versandlabels bis zur Übermittlung der Trackingdaten an den Endkunden,
Ziel muss es sein, dass Lagermitarbeitende nicht mehr wissen müssen, über welchen Kanal eine Bestellung generiert wurde, da alle Aufträge in einer einheitlichen Pick- und Packliste münden.
Checkliste zur Prozessreife: Ist Ihre Infrastruktur bereit für Multi-Channel?
Bevor ein weiterer Vertriebskanal livegeschaltet wird, sollten Verantwortliche die internen Strukturen anhand der folgenden Punkte kritisch prüfen:
- Stammdaten-Qualität: Liegen alle relevanten Produktinformationen (Gewichte, Maße, EAN/GTIN) vollständig und digital strukturiert vor?
- Schnittstellen-Klarheit: Ist technisch sichergestellt, dass Bestellungen der Zielplattform automatisch importiert und Bestände exportiert werden können?
- Margen-Prüfung: Sind die plattformspezifischen Verkaufsgebühren (oft 7 bis 15 Prozent) sowie die zusätzlichen Prozesskosten exakt in die Preiskalkulation eingeflossen?
- Support-Kapazitäten: Können Kundenanfragen auf den Marktplätzen innerhalb der strengen Fristen (meist 24 Stunden, oft auch am Wochenende) beantwortet werden?
- Logistik-Flexibilität: Ist das Lager in der Lage, schwankende Bestellpeaks (zum Beispiel durch Plattform-Aktionen) ohne Verzögerung abzuarbeiten?
Fazit
Multi-Channel-Vertrieb ist kein reines Marketingthema, sondern in erster Linie eine logistische und IT-seitige Herausforderung.
Erst wenn die internen Abläufe so stabil und automatisiert sind, dass sie mehr Volumen fehlerfrei verarbeiten können, lohnt sich die Expansion.
Wer seine Hausaufgaben im Daten- und Bestandsmanagement macht, legt das Fundament für nachhaltiges und profitables Wachstum.