Wenn neue Vertriebskanäle erschlossen werden

Der Einstieg in den Onlinehandel ist heute dank moderner Shopsysteme so einfach wie nie zuvor. Läuft das Geschäft im eigenen Shop stabil, folgt oft der nächste strategische Schritt: Multi-Channel-Vertrieb.

Die Expansion vom eigenen Onlineshop auf große Marktplätze wie Amazon, Kaufland oder Otto ist für viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der logische Schritt zu mehr Reichweite und Umsatz.