Inhalte eines Vertriebsplans

Der Vertriebsplan als Leitlinie und Maßnahmenplan für alle Vertriebsmitarbeiter

Der Vertriebsplan ist das zentrale Dokument, in dem Sie alle Aktivitäten und Maßnahmen in Vertrieb und Verkauf zusammenfassen. Damit alle verstehen, was Sie vorhaben, sollten Sie diese Informationen ergänzen um Ziele und Rahmenbedingungen, wichtige Hintergründe und Kennzahlen.

Der Vertriebsplan ist ein Instrument, mit dessen Hilfe sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren können und das, was sie selbst im Einzelnen planen, durchführen und aufeinander abstimmen. Insofern ist der Vertriebsplan eine Leitlinie für das Vertriebsteam.

Damit diese Ziele mit dem Vertriebsplan erreicht werden, ist es wichtig, dass die Betroffenen in den Planungsprozess eingebunden werden und dass der Plan regelmäßig überarbeitet und angepasst wird.