Auswahl der Distributionsstufen

Wer seine Vertriebskanäle verbessern und neu ausrichten will, muss sich zunächst entscheiden, wie viele Distributionsstufen er nutzen kann und will, um seine Ziele zu erreichen. Es ist zu unterscheiden:

direkter Vertrieb

Vertrieb über Einzelhändler

Vertrieb über einen oder mehrere Zwischenhändler

Alle Alternativen haben jeweils Vorteile und Nachteile. Oft sind die Aufwände für einen Hersteller sehr groß, ein eigenes Vertriebssystem und den Direktvertrieb zu entwickeln, aufzubauen und zu unterhalten.

Stattdessen kann er sich auf etablierte Vertriebs- und Handelspartner verlassen, die ein engmaschiges Netz und unmittelbare Nähe zum Kunden haben. Bestes Beispiel dafür ist der Lebensmitteleinzelhandel.

Beispiel: Lebensmittelhersteller nutzen bestehende Vertriebsstrukturen

Für den Hersteller eines Lebensmittels dürfte es sich nur selten lohnen, eine vollständige eigene Vertriebsstruktur zu entwickeln, um den Endkunden zu erreichen. Er nutzt das bestehende System des Lebensmitteleinzelhandels.

Allerdings ist der Hersteller dann von seinen Partnern abhängig. Wenn diese eine entsprechende Marktmacht haben, können sie Einfluss auf die Produktgestaltung oder den Preis nehmen; gerade die Lebensmittel-Discounter nutzen dies aus. Auch die Produktpräsentation und Positionierung am Point of Sale liegt in den Händen der Einzelhändler.

Beispiel: Lebensmittelhersteller nutzen eigenes Vertriebsnetzwerk mit exklusiven Einzelhändlern oder im Franchise-System

Allerdings gibt es auch in der Lebensmittelbranche Ausnahmen: Beispielsweise vertreibt Tee Gschwendner seine Tees über ein eigenes Vertriebsnetzwerk von Einzelhändlern im Franchise-System. Seit einigen Jahren erfolgt der Tee-Vertrieb sogar international.

Auch Bäckereien und Bäckerei-Ketten betreiben einen Direktvertrieb, der um einen eigenen Online-Shop ergänzt werden kann.

Diese Beispiele machen sichtbar, was die Vorteile des direkten oder Eigenvertriebs sind. Im Eigenvertrieb können Markenkommunikation und eine engere Kundenbindung besser verfolgt werden. Der Hersteller hat die Möglichkeit, sein Vertriebsnetz nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.