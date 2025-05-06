So wählen Sie mit ZEILENWAHL() einzelne Zeilen einer Excel-Tabelle aus

Was macht ZEILENWAHL()?

Die Funktion ZEILENWAHL() erstellt aus einem Zellbereich oder einer Tabelle eine neue Zusammenstellung – und zwar basierend auf den Zeilennummern, die Sie angeben. Dabei bleiben die Spalten und die Struktur der Tabelle erhalten.

Die Funktion ZEILENWAHL() hat die folgende Syntax:

=ZEILENWAHL(Bereich; Zeile1; [Zeile2]; …)

Bereich: Der Bereich oder die Tabelle, aus denen Zeilen ausgewählt werden sollen

Zeile1, Zeile2, …: Die Nummern der gewünschten Zeilen; beginnend bei 1 für die erste Zeile mit den Daten

Wichtig: Die Zählung in ZEILENWAHL() startet immer relativ zum angegebenen Bereich. Das heißt: Im folgenden Beispiel ist A2 die erste Zeile – nicht A1, in der sich der Spaltentitel befindet.