Mit SVERWEIS() Einträge in Excel-Tabellen suchen

Um den Produktnamen automatisch zu übertragen, erfassen Sie die folgende Formel in die Zelle B2 und bestätigen Sie Ihre Eingabe durch die Enter-Taste:

=SVERWEIS(A2;$E$2:$G$5;2;FALSCH)

Durch die Formel wird automatisch der Produktname Produkt C in die Zelle B2 übertragen. Würden Sie die Produktnummer in der Zelle A2 ändern, dann wird automatisch der jeweilige Produktname entsprechend angepasst.