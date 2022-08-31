Mit SVERWEIS() Einträge in Excel-Tabellen suchen

Werte suchen in ExcelMit SVERWEIS() Einträge in Excel-Tabellen suchen
Die Funktion SVERWEIS() ist eine der wichtigsten Funktionen in Excel. Mit SVERWEIS() können Sie zum Beispiel auf einfache Art und Weise solche Daten aus einer Tabelle an eine andere Stelle übertragen, die einem festgelegten Suchkriterium entsprechen.
Funktionsweise von SVERWEIS() – ein Praxisbeispiel
In der folgenden Abbildung sehen Sie in den Spalten A:C eine Tabelle, in der durch die Eingabe der Produktnummer der Produktname und der Preis aus der Tabelle mit den Daten in den Spalten E:F (roter Kasten) automatisch übertragen werden sollen.
Um den Produktnamen automatisch zu übertragen, erfassen Sie die folgende Formel in die Zelle B2 und bestätigen Sie Ihre Eingabe durch die Enter-Taste:
=SVERWEIS(A2;$E$2:$G$5;2;FALSCH)
Durch die Formel wird automatisch der Produktname Produkt C in die Zelle B2 übertragen. Würden Sie die Produktnummer in der Zelle A2 ändern, dann wird automatisch der jeweilige Produktname entsprechend angepasst.
Die Argumente für die Funktion SVERWEIS()
Mit welchen Argumenten wird die Funktion SVERWEIS() gesteuert?
=SVERWEIS(A2;$E$2:$G$5;2;FALSCH)
- A2 = Suchkriterium: Ist der Wert, den Sie in der Daten-Tabelle nachschlagen müssen. Im Beispiel ist dies die Produktnummer 103.
- $E$2:$G$5 = Daten-Tabelle: Ist der Bereich, in dem Sie bestimmte Daten suchen. Sie sollten die Daten-Tabelle immer als absoluten Bezug mit Dollarzeichen erfassen, damit sich der Matrixbereich beim Kopieren nicht verschiebt.
- 2 = Spalte in der Daten-Tabelle, die den Rückgabewert enthält: Im Beispiel soll der Wert der zweiten Spalte der Daten-Tabelle (Produktname) zurückgegeben werden.
- FALSCH = Bereich_Verweis: Dieses Argument gibt an, ob eine genaue Übereinstimmung (FALSCH) oder ungefähre Übereinstimmung (WAHR) zutreffen soll. Im Beispiel muss der Name exakt zur Produktnummer stimmen, daher ist der Wert FALSCH (genaue Übereinstimmung) als Argument gewählt.
Gesucht wird in der ersten Spalte der Daten-Tabelle
Das Suchkriterium – im Beispiel die Produktnummer in Zelle A2 – muss immer in der ersten Spalte der Daten-Tabelle enthalten sein!
Die Funktion SVERWEIS() sucht in der Daten-Tabelle ($E$2:$G$5) in der ersten Spalte den Suchbegriff (A2 = Produktnummer = 103) senkrecht nach unten. Das S in SVERWEIS() steht für senkrecht!
Findet die Funktion SVERWEIS() in der ersten Spalte der Matrix exakt den gesuchten Wert, dann hält Sie die Suche an und wandert so viele Spalten nach rechts, wie Sie bei Spaltennummer angegeben haben. Der Wert, der dann in der entsprechenden Zelle steht, wird als Ergebnis zurückgegeben.
Um jetzt auch noch den Preis in der Zelle C2 zu übertragen, müssen Sie die SVERWEIS()-Formel nur in der Spaltennummer anpassen, da der Preis in der dritten Spalte der Daten-Tabelle steht.
=SVERWEIS(A2;$E$2:$G$5;3;FALSCH)
Ein Beispiel für ungefähre Übereinstimmung (WAHR)
Die ungefähre Übereinstimmung (Argument WAHR) beim SVERWEIS() können Sie sich zu Nutze machen, wenn Sie Werte oder Inhalte staffelweise zuordnen wollen.
In der folgenden Abbildung sehen Sie in den Spalten E:F eine umsatzabhängige, gestaffelte Bonustabelle. Um die entsprechende Bonussätze abhängig vom Umsatz mit dem SVERWEIS() zu übernehmen, können Sie den SVERWEIS() wie in der folgenden Abbildung mit dem Argument WAHR verwenden.
Der SVERWEIS() geht mit dem Argument WAHR hier wie folgt vor.
- Zuerst wird der Suchbegriff (70.000,00) in der ersten Spalte der Daten-Tabelle gesucht.
- Wird der Begriff exakt gefunden, dann wird die zweite Spalte in der Zeile, in welcher der Begriff gefunden wurde, als Ergebnis zurückgegeben.
- Wird der Suchbegriff nicht exakt gefunden, dann geht SVERWEIS() alle Einträge in der ersten Spalte der Daten-Tabelle durch, bis er auf den Wert 100.000,00 stößt. Dieser Wert ist größer als 70.000,00.
- Anschließend springt der SVERWEIS() einen Eintrag zurück nach oben auf die 50.000,00 und gibt den Bonussatz hier in der zweiten Spalte zurück.
Daten-Tabelle für das Argument WAHR nach dem Suchkriterium sortieren
Damit Sie den SVERWEIS() mit ungefährer Übereinstimmung (WAHR) einsetzen können, müssen Sie die Daten-Tabelle aufsteigend nach dem Suchkriterium (erste Spalte) sortieren.