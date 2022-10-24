Mit WVERWEIS() Excel-Tabellen durchsuchen

Um den Umsatz automatisch zu übertragen, erfassen Sie die folgende Formel in die Zelle B2 und bestätigen Sie Ihre Eingabe durch die Enter-Taste:

=WVERWEIS(B1;$E$1:$I$3;2;FALSCH)

Durch die Formel wird automatisch der Umsatz aus der dritten Kalenderwoche in die Zelle B2 übertragen. Würden Sie die Kalenderwoche in der Zelle B1 ändern, dann wird automatisch der jeweilige Umsatz entsprechend angepasst.