Suchfunktion für die exakte Suche in Excel nutzen

Excel verfügt über eine Suchfunktion, mit der Sie ein Arbeitsblatt, Arbeitsmappe oder einen bestimmten Zellbereich nach bestimmen Suchkriterien durchsuchen können. Im Standardfall wird hierbei der erfasste Suchbegriff mit den Inhalten des Suchbereichs verglichen. Kommt der Suchbegriff in den jeweiligen Zellen vor, dann werden diese als Ergebnis angezeigt. Dies trifft auch zu, wenn der Suchbegriff nur mit einem Teil des Zellinhaltes übereinstimmt.

Die Zellinhalte in der folgenden Abbildung sollen als Beispiel dienen.