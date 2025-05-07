Mit SPALTENWAHL() gezielt Spalten in einer Excel-Tabelle auswählen

Excel entwickelt sich ständig weiter – und mit der neuen Funktion SPALTENWAHL() bekommen Sie ein weiteres starkes Werkzeug an die Hand. Sie können damit gezielt bestimmte Spalten aus einem Bereich auswählen, ohne umständliche Hilfskonstruktionen zu basteln.

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie die Funktion SPALTENWAHL() funktioniert, wo sie Ihnen in der Praxis echte Arbeit abnimmt – und wie Sie die Funktion clever kombinieren können.