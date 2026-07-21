Wann meldet sich der vorläufige Verwalter?

Das geht sehr schnell. Nach der Bestellung durch das Insolvenzgericht meldet sich der vorläufige Verwalter meist noch am selben Tag oder spätestens am Folgetag.

Dabei wird kurzfristig ein erster Termin im Unternehmen vereinbart. Dort verschafft sich der Verwalter gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Verfahrensbevollmächtigten einen Überblick über

den Unternehmensgegenstand,

die wirtschaftliche Entwicklung,

die Ursachen der Krise,

die aktuelle Liquidität und

die Fortführungsaussichten.

Häufig wird hier bereits eine Betriebsversammlung vorbereitet, um die Arbeitnehmer zu informieren.