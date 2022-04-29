Quersumme einer Zahl mit Excel berechnen

Die Quersumme einer Zahl ist die Summe ihrer einzelnen Ziffern. Um die Quersumme einer Zahl zu berechnen, müssen Sie die Einer, Zehner, Hunderte etc. addieren. Die Quersumme der Zahl 12345 ist 15 (1+2+3+4+5=15). Quersummen können Sie zum Beispiel einsetzen, um Prüfverfahren von Daten zu gewährleisten oder zu integrieren.

Für das Berechnen einer Quersumme gibt es in Excel keine Standardfunktion. Mit der folgenden Matrixformel können Sie die Quersumme einer Zahl berechnen.

=SUMME(TEIL(A1;ZEILE(INDIREKT("1:"&LÄNGE(A1)));1)*1)