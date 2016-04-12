Zahlen in Excel auf volle 5er runden

So arbeitet die Funktion RUNDEN()

Mit der Funktion RUNDEN() runden Sie eine Zahl auf eine angegebene Anzahl von Stellen. Die Funktion besitzt die folgende Syntax:

RUNDEN(Zahl;Anzahl_Stellen)

Die Argumente bedeuten:

Zahl: Die Zahl, die gerundet werden soll.

Anzahl_Stellen: Die Anzahl der Dezimalstellen, auf die Sie die Zahl runden möchten.

Wollen Sie zum Beispiel die Zahl 5,33834 auf zwei Dezimalstellen (zwei Nachkommastellen) runden, führt Sie die folgende Formel zum Ziel:

=RUNDEN(A2;2)

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass sich die Zahl 5,33834 in der Zelle A2 befindet.