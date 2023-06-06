Excel-Tipp: Die Flexibilität der Excel-Funktion SUMMEWENNS()

Im ersten Beispiel sollen die Umsätze von den Produkten summiert werden, die eine grüne Farbe haben. Erfassen Sie hierzu die folgende Formel in die gewünschte Ergebniszelle; zum Beispiel in der Zelle F15:

=SUMMEWENNS(F2:F12;B2:B12;"grün")

Im ersten Argument erfassen sie den Summenbereich F2:F12, da hier die Umsätze in der Tabelle eingetragen sind.

Es werden alle Umsätze addiert, bei denen in der Spalte B der Eintrag grün erfasst ist. Da das Suchkriterium im Bereich B2:B12 steht, definieren Sie diesen als zweites Argument (Kriterienbereich1) der Funktion.

Das Suchkriterium grün wird anschließend als drittes Argument der Funktion angegeben.

WICHTIG: Suchkriterien in Textform (grün) müssen in doppelte Anführungszeichen (") gesetzt werden.