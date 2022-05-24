Zufällige Kennwörter durch Excel erstellen lassen

0 Artikel
0,00

Spezielle Funktionen und Berechnungen in ExcelZufällige Kennwörter durch Excel erstellen lassen

Mit Excel lassen sich nicht nur Zufallszahlen erzeugen, sondern auch zufällige Buchstaben. Wird die entsprechende Funktion kombiniert und verkettet, entstehen damit Passwörter oder zufällige Folgen von Buchstaben und Ziffern.

Das Generieren von Kennwörtern kann manchmal nervig und zeitraubend sein. Lassen Sie doch Excel schnell und einfach ein Kennwort für Sie erstellen.

Mit der folgenden Formel können Sie ein zufälliges Kennwort aus Groß- und Kleinbuchstaben erzeugen:

=ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))

Durch die Funktion Zufallszahl erzeugen Sie hier eine Zufallszahl, die anschließend nach einigen mathematischen Umrechnungen durch die Funktion ZEICHEN() in einen Groß- oder Kleinbuchstaben umgerechnet wird.

Wichtig: Bei der Funktion ZUFALLSZAHL() handelt es sich um eine volatile Funktion, die bei jedem Rechenvorgang automatisch eine neue Zufallszahl und damit einen neuen Buchstaben erzeugt. Der Buchstabe oder Ihr Kennwort ändert sich deshalb jedes Mal, wenn Sie in Ihrer Excel-Tabelle eine neue Aktion durchführen.

Damit Sie ein 8-stelliges Kennwort erstellen können, müssen Sie diese Formel 8 Mal hintereinander verketten. Zum Verketten können Sie das &-Zeichen verwenden.

=ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))&
ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))&
ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))&
ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))&
ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))&
ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))&
ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))&
ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))

Wenn Sie neben Groß- und Kleinbuchstaben auch Ziffern zufällig im Kennwort integrieren wollen, dann verwenden Sie die folgende Formel:

=WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))

Und hier die Formel, wenn es ein 8-stelliges Kennwort aus großen und kleinen Buchstaben und aus Zahlen sein soll:

=WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))&
WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))&
WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))&
WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))&
WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))&
WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))&
WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))&
WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))

Spezielle Funktionen und Berechnungen in Excel
  1. 1
    Excel-Tipp: Zahlen summieren mit Angabe von Kriterien
  2. 2
    Excel-Tipp: Die Flexibilität der Excel-Funktion SUMMEWENNS()
  3. 3
    Mehrere Zahlen aus einer Excel-Zelle addieren
  4. 4
    Quersumme einer Zahl mit Excel berechnen
  5. 5
    Quersumme eines Datums mit Excel berechnen
  6. 6
    Summe trotz Fehler – Fehlerwert in Excel elegant umgehen
  7. 7
    Zahlen in Excel auf volle 5er runden
  8. 8
    Preis aufrunden mit Excel auf nächste ,99
  9. 9
    Mit der Excel-Funktion OBERGRENZE() Zahlen auf das nächste Vielfache aufrunden
  10. 10
    Excel-Tipp: Mehr Übersicht in den Excel-Formeln mit der Funktion LET()
  11. 11
    Excel-Tipp: Mit LAMBDA() eigene Funktionen ohne VBA erstellen
  12. 12
    Ablauf von Garantiefristen mit Excel berechnen
  13. 13
    Wie Sie Liefertermine in Excel berechnen
  14. 14
    IBAN mit Excel berechnen und überprüfen
  15. 15
    Zufällige Kennwörter durch Excel erstellen lassen
Download

Dazu im Management-Handbuch

Vorlagen nutzen