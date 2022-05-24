Zufällige Kennwörter durch Excel erstellen lassen

Das Generieren von Kennwörtern kann manchmal nervig und zeitraubend sein. Lassen Sie doch Excel schnell und einfach ein Kennwort für Sie erstellen.

Mit der folgenden Formel können Sie ein zufälliges Kennwort aus Groß- und Kleinbuchstaben erzeugen:

=ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))

Durch die Funktion Zufallszahl erzeugen Sie hier eine Zufallszahl, die anschließend nach einigen mathematischen Umrechnungen durch die Funktion ZEICHEN() in einen Groß- oder Kleinbuchstaben umgerechnet wird.

Wichtig: Bei der Funktion ZUFALLSZAHL() handelt es sich um eine volatile Funktion, die bei jedem Rechenvorgang automatisch eine neue Zufallszahl und damit einen neuen Buchstaben erzeugt. Der Buchstabe oder Ihr Kennwort ändert sich deshalb jedes Mal, wenn Sie in Ihrer Excel-Tabelle eine neue Aktion durchführen.