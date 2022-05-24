Zufällige Kennwörter durch Excel erstellen lassen

Spezielle Funktionen und Berechnungen in ExcelZufällige Kennwörter durch Excel erstellen lassen
Das Generieren von Kennwörtern kann manchmal nervig und zeitraubend sein. Lassen Sie doch Excel schnell und einfach ein Kennwort für Sie erstellen.
Mit der folgenden Formel können Sie ein zufälliges Kennwort aus Groß- und Kleinbuchstaben erzeugen:
=ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))
Durch die Funktion Zufallszahl erzeugen Sie hier eine Zufallszahl, die anschließend nach einigen mathematischen Umrechnungen durch die Funktion ZEICHEN() in einen Groß- oder Kleinbuchstaben umgerechnet wird.
Wichtig: Bei der Funktion ZUFALLSZAHL() handelt es sich um eine volatile Funktion, die bei jedem Rechenvorgang automatisch eine neue Zufallszahl und damit einen neuen Buchstaben erzeugt. Der Buchstabe oder Ihr Kennwort ändert sich deshalb jedes Mal, wenn Sie in Ihrer Excel-Tabelle eine neue Aktion durchführen.
Damit Sie ein 8-stelliges Kennwort erstellen können, müssen Sie diese Formel 8 Mal hintereinander verketten. Zum Verketten können Sie das &-Zeichen verwenden.
=ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))&
ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))&
ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))&
ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))&
ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))&
ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))&
ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))&
ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,5)*32+64,5;0))
Wenn Sie neben Groß- und Kleinbuchstaben auch Ziffern zufällig im Kennwort integrieren wollen, dann verwenden Sie die folgende Formel:
=WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))
Und hier die Formel, wenn es ein 8-stelliges Kennwort aus großen und kleinen Buchstaben und aus Zahlen sein soll:
=WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))&
WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))&
WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))&
WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))&
WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))&
WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))&
WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))&
WENN(ZUFALLSZAHL()<0,33; ABRUNDEN(ZUFALLSZAHL()*10;0); ZEICHEN(RUNDEN(ZUFALLSZAHL()*26+(ZUFALLSZAHL()>0,66)*32+64,5;0)))