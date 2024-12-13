Wie Sie Liefertermine in Excel berechnen

Einfache Berechnung eines Liefertermins

Wenn keine speziellen Bedingungen (zum Beispiel Feiertage oder Wochenenden) berücksichtigt werden müssen, können Sie einfach das Versanddatum und die Lieferdauer addieren.

Beispiel:

Versanddatum: 01.12.2024 (in Zelle A1)

Lieferzeit: 5 Tage (in Zelle B1)

Die Formel für den Liefertermin lautet:

=A1+B1

Das Ergebnis zeigt den Liefertermin: 06.12.2024.

Beachten Sie dabei, dass diese Addition einen der beiden Tage in die Rechnung einbezieht. Sollen die beiden Tage (01.12.2024 und 06.12.2024) in der Lieferzeit nicht berücksichtigt werden, addieren Sie zum Ergebnis 1: =A1+B1+1

Zählen beide Tage zur Lieferzeit, subtrahieren Sie 1: =A1+B1-1