Excel-Tipp: Zahlen summieren mit Angabe von Kriterien

Im ersten Beispiel sollen die Umsätze von den Produkten summiert werden, die eine blaue Farbe haben. Erfassen Sie hierzu die folgende Formel, zum Beispiel in Zelle F15:

=SUMMEWENN(B2:B12;"blau";F2:F12)

Da das Suchkriterium "blau" im Bereich B2:B12 steht, erfassen Sie diesen als erstes Argument (Bereich).

Das Suchkriterium "blau" wird anschließend als zweites Argument in der Funktion angegeben.

Zum Schluss erfassen Sie noch den Summenbereich F2:F12, da hier die Umsätze in der Tabelle erfasst sind.

Es werden alle Umsätze addiert, bei denen in der Spalte B der Eintrag blau erfasst ist.

WICHTIG: Suchkriterien in Textform (blau) müssen in doppelte Anführungszeichen (") gesetzt werden.