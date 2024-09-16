Ablauf von Garantiefristen mit Excel berechnen

Garantiefrist in Tagen

Besteht eine Garantiefrist in Tagen, dann können Sie den Garantieablauf berechnen, indem Sie einfach die Anzahl der Tage zum Ausgangsdatum hinzuaddieren.

Beispiel: Sie kaufen einen Artikel am 15.01.2024 und erhalten eine Garantie oder ein Rückgaberecht von 14 Tagen. Da ein Datum in Excel auch eine Zahl repräsentiert, die lediglich in einem anderen Zahlenformat dargestellt wird, können Sie auf das Datum einfach 14 Tage addieren.

Lassen Sie sich das Ergebnis allerdings im Zahlenformat Datum anzeigen und Sie erhalten das Datum dargestellt, an dem die Garantie abgelaufen ist (siehe folgende Abbildung).