Quersumme eines Datums mit Excel berechnen

Für Datumswerte können Sie Quersummen in Excel berechnen lassen, wie für andere Zahlen auch.

Die Quersumme des Datums 01.01.2022 ist zum Beispiel 8 (0+1+0+1+2+0+2+2=8).

Mit der folgenden Formel können Sie in einer Excel-Tabelle die Quersumme eines Datums berechnen.

=SUMMENPRODUKT(TEIL(TEXT(A1;"TTMMJJJJ");ZEILE(1:8);1)*1)

Die Formel geht hierbei davon aus, dass sich das Datum, für das die Quersumme berechnet werden soll, in der Zelle A1 befindet.