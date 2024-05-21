IBAN mit Excel berechnen und überprüfen

Aufbau der IBAN

Die Internationale Bank Account Number (IBAN) ist ein standardisiertes Bankkontoformat, das für den bargeldlosen Zahlungsverkehr in Europa und vielen weiteren Ländern verwendet wird. Sie besteht in Deutschland aus 22 Zeichen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Länderkennzeichen (2 Stellen)

Das Länderkennzeichen ist eine zweistellige Abkürzung, die das Land identifiziert, in dem das Konto geführt wird. Für Deutschland ist dies beispielsweise DE.

Prüfziffer (2 Stellen)

Die Prüfziffer dient zur Plausibilitätsprüfung der IBAN. Sie wird anhand eines mathematischen Verfahrens aus den anderen Zeichen der IBAN berechnet. Stimmt die Prüfziffer nicht mit der berechneten Prüfziffer überein, ist die IBAN ungültig.

Basic Bank Account Number (BBAN)

Die BBAN ist die nationale Kontonummer, die sich aus der Bankleitzahl und der Kontonummer zusammensetzt.