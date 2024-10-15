Preis aufrunden mit Excel auf nächste ,99

Mit der Funktion AUFRUNDEN() runden Sie die Zahl in der Zelle A1 auf die nächste ganze Zahl auf. Aus den folgenden beispielhaften Ausgangswerten würden somit die folgenden Werte:

aus 1,2 wird 2

aus 1,8 wird 2

aus 0,69 wird 1

aus 2 wird 2

Anschließend wird der aufgerundete Wert um 0,01 subtrahiert, sodass sich der gewünschte, auf ,99 gerundete Wert ergibt.

Eine Ausnahme stellen hier ganze Zahlen dar. Ist der Ausgangswert zum Beispiel 2, dann würde sich grundsätzlich nach der Aufrundung der Wert 2 ergeben, sodass sich als Endergebnis der Wert 1,99 ergeben würde.

Deswegen wird der Wert in der Zelle A1 noch vor dem Aufrundungsvorgang um 0,01 erhöht.

=AUFRUNDEN(A1+0,01;0)-0,01

Es ergibt sich somit nach dem Aufrunden der Wert 3, der dann um 0,01 reduziert wird, sodass Sie als Ergebnis den Wert 2,99 erhalten.