Summe trotz Fehler – Fehlerwert in Excel elegant umgehen

Formel fürs Summieren mit Fehlerwerten

Wollen Sie einen solchen Bereich mit Daten trotzdem summieren und einfach die Zellen mit den Fehlerwerten ignorieren, dann können Sie hierfür die folgende Formel verwenden:

{=SUMME(WENN(ISTFEHLER(A2:C11);0;A2:C11))}

Erfassen Sie die Formel ohne die geschweiften Klammern am Anfang und am Ende.

Bestätigen Sie die Formel dann aber nicht mit Enter, sondern mit der Tastenkombination Strg + Umschalttaste + Enter, da es sich um eine Matrixformel handelt. Durch die Tastenkombination werden dann automatisch die geschweiften Klammern am Anfang und Ende eingefügt.

Nutzen Sie ein Microsoft 365-Abo, dann können Sie die Formel auch normal mit Enter erfassen.