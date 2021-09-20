Mit der Excel-Funktion OBERGRENZE() Zahlen auf das nächste Vielfache aufrunden

Bestellmenge mit der Funktion AUFRUNDEN() berechnen

Die Bestellmenge können Sie auch mit folgender Formel berechnen:

=AUFRUNDEN(B2/A2;0)*A2

Die Formel geht davon aus, dass sich die benötigte Menge in der Zelle B2 und die Mindestbestellmenge (Päckchengröße) in Zelle A2 befindet.

Im ersten Teil der Formel =AUFRUNDEN(B2/A2;0)*A2 wird die Anzahl der benötigten Päckchen mit der Funktion AUFRUNDEN() berechnet. Die Funktion AUFRUNDEN(Zahl;Anzahl_Stellen) besitzt die folgende Syntax:

Zahl ist der Wert, den Sie aufrunden möchten; im Beispiel ist dies der Wert des Quotienten aus benötigter Menge und Mindestbestellmenge (B2/A2)

ist der Wert, den Sie aufrunden möchten; im Beispiel ist dies der Wert des Quotienten aus benötigter Menge und Mindestbestellmenge (B2/A2) Anzahl_Stellen gibt an, auf wie viele Dezimalstellen die Zahl gerundet werden soll; dies entspricht hier dem Wert 0, da eine ganze Zahl als Zwischenergebnis benötigt wird, weil nur ganze Päckchen ausgeliefert werden

Sie erhalten bei einer Mindestbestellmenge von 75 und einer tatsächlich benötigten Menge 80 zunächst den Wert 1,07. Dieser Wert ergibt aufgerundet auf 0 Dezimalstellen die Zahl 2.

Das Zwischenergebnis 2 wird anschließend im zweiten Teil der Formel =AUFRUNDEN(B2/A2;0)*A2 wieder mit der Mindestbestellmenge multipliziert, sodass Sie als Ergebnis die Bestellmenge 150 erhalten.