Mehrere Zahlen aus einer Excel-Zelle addieren

Spezielle Funktionen und Berechnungen in ExcelMehrere Zahlen aus einer Excel-Zelle addieren
Sie können mehrere Zahlen aus einer Zelle auch dann addieren, wenn die Zahlen in der Zelle durch Zeilenumbruch getrennt sind. Dazu braucht es aber eine spezielle Formel.
Wenn Sie Daten aus Fremdprogrammen in Excel importieren, kann es vorkommen, dass dabei mehrere Zahlen in einer Zelle stehen. Haben Sie in einer Zelle mehrere Zahlen durch einen Zeilenumbruch (Alt + Enter) getrennt erfasst, dann können Sie diese nicht addieren.
Mit diesen Zahlen können Sie normalerweise keine weiteren Berechnungen durchführen.
Mit der folgenden Formel können auch Zahlen in einer Zelle addiert werden, die durch Zeilenumbruch getrennt in einer Zelle erfasst worden sind:
=SUMMENPRODUKT(GLÄTTEN(TEIL(WECHSELN(A1;ZEICHEN(10); WIEDERHOLEN(" ";999)); ZEILE(INDIREKT("1:"&LÄNGE(A1)-LÄNGE(WECHSELN(A1; ZEICHEN(10); ))+1))*999-998; 999))*1)
Die Formel geht hierbei davon aus, dass sich die erfassten Zahlen in der Zelle A1 befindet.