Excel-Tipp: Mit LAMBDA() eigene Funktionen ohne VBA erstellen

Was die LAMBDA-Funktion auszeichnet

Die LAMBDA-Funktion hat die folgenden Merkmale:

Benutzerdefinierte Funktionen erstellen: Mit LAMBDA() können Benutzer eigene Funktionen definieren, indem sie eine Formel angeben, die einen oder mehrere Parameter akzeptiert und einen Ergebniswert zurückgibt. Dies eröffnet eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten, da Benutzer maßgeschneiderte Funktionen für spezifische Anforderungen selbst erstellen können.

Lesbarkeit und Strukturierung: Die Verwendung von LAMBDA() verbessert die Lesbarkeit von Formeln und erleichtert die Strukturierung von komplexen Berechnungen. Benutzer können komplexe Aufgaben in übersichtliche, leicht verständliche Funktionen aufteilen, was die Pflege und Fehlerbehebung erheblich erleichtert.

Wiederverwendbarkeit: Ein großer Vorteil von LAMBDA() besteht darin, dass einmal erstellte Funktionen in anderen Formeln wiederverwendet werden können. Dies fördert die Effizienz, da komplexe Berechnungen oder Prozesse in benutzerdefinierten Funktionen verpackt und dann einfach in verschiedenen Teilen der Arbeitsmappe wiederverwendet werden können.

Parameter und Argumente: LAMBDA-Funktionen können Parameter haben, denen beim Aufruf Werte übergeben werden. Dies ermöglicht eine flexible Nutzung der Funktionen, da unterschiedliche Eingabewerte zu verschiedenen Ergebnissen führen können.