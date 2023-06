Wofür werden die Ergebnisse der BWA gebraucht?

Die Ergebnisse der BWA nutzen Sie, um zu prüfen, ob der Geschäftsverlauf so ist, wie Sie dies für das aktuelle Jahr geplant haben. Sie sehen insbesondere,

welchen monatlichen Umsatz Sie erzielen,

wie sich die Kosten entwickeln,

ob Sie ausreichend Gewinn erzielen und

ob die Zahlungsfähigkeit gesichert ist.

Das sind die grundlegenden wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren für jedes Unternehmen. Alle müssen diese Kennzahlen aus der BWA laufend im Blick haben; zumindest monatlich, wenn alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Monats verbucht sind.

Einige Kennzahlen der BWA signalisieren, wenn bei der Geschäftsentwicklung etwas aus dem Ruder läuft und das Unternehmen in Gefahr geraten könnte. Die BWA ist damit ein Baustein des Warnsystems.

Wenn ein Unternehmen von seiner Bank einen Firmenkredit haben will, ist eine BWA unverzichtbar. Die Bank schaut sich nicht nur den Jahresabschluss an; sie will wissen, wie das Geschäft aktuell verläuft und ob das Unternehmen den erforderlichen Kapitaldienst leisten kann.