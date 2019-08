Meeting vorbereiten: Inhalte, Teilnehmer und Ablaufplan

Regieplan und Ablauf des Meetings entwickeln

Überlegen Sie, wie Ihr Meeting ablaufen soll oder kann. Durchdenken Sie unterschiedliche Varianten und Szenarien, die sich ergeben könnten. Entwickeln Sie so ein Drehbuch oder Regieplan für Ihre Besprechung. Damit nehmen Sie den Verlauf der Veranstaltung gedanklich vorweg. Als Moderator können Sie sich so optimal auf das vorbereiten, was dann in der Besprechung passieren kann. Legen Sie insbesondere fest:

Tagesordnungspunkte und ihre Inhalte mit den Teilzielen

Wichtige Zwischenergebnisse im Verlauf der Besprechung

Informationen, die allen vermittelt werden müssen

Ideen, die gesammelt werden sollen

Lösungen, die entwickelt werden sollen

Entscheidungen, die getroffen oder Anträge, über die abgestimmt werden soll

Maßnahmenpläne, Aufgaben oder To-do-Listen, die erstellt werden sollen

Klären Sie auch, welche Technik und Methoden Sie brauchen, um die einzelnen Punkte zu besprechen.

Hilfreich ist, wenn Sie sich bei der Planung und Vorbereitung der einzelnen inhaltlichen Punkte an dem Schema der folgenden Abbildung 2 orientieren. Diese „Gliederung“ eines Meetings insgesamt oder eines einzelnen Tagesordnungspunkts (TOP) funktioniert fast immer: