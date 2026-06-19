Das Missverständnis mit den „Hygienefaktoren“

Warum verpuffen viele Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung trotz hoher Investitionen?

Eine Antwort liefert die Motivationspsychologie nach Frederick Herzberg. Er unterscheidet zwischen sogenannten Hygienefaktoren und Motivatoren.

Zu den Hygienefaktoren gehören beispielsweise:

Gehalt

Zusatzleistungen

Homeoffice-Regelungen

Firmenwagen

Büroausstattung

Fehlen diese Faktoren, entsteht Unzufriedenheit. Sind sie vorhanden, werden sie schnell als selbstverständlich wahrgenommen. Sie verhindern Frust, sorgen aber nur selten für langfristige Motivation oder Loyalität.

Anders verhält es sich mit den Motivatoren wie:

Sinnhaftigkeit der Arbeit

Anerkennung

Entwicklungsmöglichkeiten

psychologische Sicherheit

Vertrauen

Teamzusammenhalt

Diese Faktoren entscheiden darüber, ob Mitarbeitende morgens motiviert zur Arbeit kommen und sich langfristig an ein Unternehmen binden.

Wenn die Basis im Team nicht stimmt, wirkt selbst das attraktivste Benefit-Paket oft wie ein Ablenkungsmanöver. Mitarbeitende fragen sich dann: „Was bringt mir das Jobrad, wenn ich jeden Sonntagabend mit Bauchschmerzen an die kommende Arbeitswoche denke?“