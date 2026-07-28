Warum die Vorauswahl bei Bewerbungen über Stichworte nicht mehr funktioniert

Ein wesentlicher Treiber für den Bewerbungsprozess ist der Griff zur KI. Studien zeigen: Viele Bewerberinnen und Bewerber nutzen Werkzeuge wie ChatGPT für ihre Bewerbung.

Das verändert, was eine Bewerbung überhaupt noch aussagt.

Recruiter bestätigen zwar, dass die Unterlagen optisch professioneller wirken. Zugleich beobachten sie einen Rückgang der Qualität bei den eingehenden Bewerbungen. Sie empfinden die Unterlagen

wenig individuell auf die Stelle zugeschnitten und

wenig authentisch.

Der Grund ist einfach: Politur und passende Stichworte sind heute nahezu kostenlos und fast überall vorhanden. Aber ein Merkmal, das jede Bewerbung erfüllt, trennt nicht mehr die guten von den schwachen Kandidaten.

Früher war ein passend auf die Anzeige zugeschnittener Lebenslauf ein Hinweis auf Sorgfalt und echtes Interesse. Heute ist er ein Knopfdruck.

Darauf mit eigener KI im Posteingang zu reagieren, hilft den Unternehmen und den Personalern wenig. Wenn der Lebenslauf als Filter kaum noch geeignet ist, müssen sie das Gewicht der Auswahl nach hinten verlagern, auf Belege, denen Sie trauen können.

Kleine und mittelständische Unternehmen werben um dieselben Kandidatinnen und Kandidaten wie größere Wettbewerber, oft ohne deren bekannten Namen und ohne deren Gehaltsbudget. Was sie dagegen steuern können, ist Ihr eigener Auswahlprozess. Und der sollte schnell sein.