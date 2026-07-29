UrheberrechtAbmahnfalle Social Media – Regeln für Reels von Unternehmen
Ein schnelles Reel auf Instagram, eine dynamische TikTok-Story oder ein kurzes YouTube-Short – Social Media lebt von Musik. Mit wenigen Klicks stehen Nutzern die neuesten Pop-Songs zur Verfügung.
Was für Privatleute ein harmloser Spaß ist, kann für kleine und mittlere Unternehmen schnell existenzbedrohend werden. Das Urheberrecht bietet keine Kulanz für Unwissenheit.
Ist Musik aus der App frei nutzbar?
Das Haftungsrisiko beginnt mit einem weitverbreiteten Irrglauben: Viele Unternehmen gehen davon aus, dass sie ein Musikstück nutzen dürfen, wenn die Plattform es in der App zur Verfügung stellt. Das ist falsch.
Musik ist in der Regel urheberrechtlich geschützt. Wer sie öffentlich nutzt, braucht eine Lizenz – das gilt auch für Social-Media-Beiträge.
- Für private Nutzer sind die Plattformen gesetzlich dazu verpflichtet, Lizenzen zu erwerben.
- Für Unternehmen und Selbstständige greifen diese Lizenzen nach § 6 des Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetzes (UrhDaG) hingegen nicht.
Die Musik in der App zu sehen, heißt also nicht, sie im geschäftlichen Kontext frei nutzen zu dürfen.
Auch eine Standardlizenz der GEMA genügt nicht, da die Organisation auf ihrer Webseite ausdrücklich darauf hinweist, dass ihre Lizenzen keine gewerbliche Nutzung auf Social-Media-Plattformen abdecken.
Wann beginnt die Haftung für Unternehmen?
Entscheidend für die Haftung ist die Frage, ob Ihr Beitrag geschäftsmäßig ist. Hier entstehen in der Praxis die meisten Fehler, denn die Grenze ist wesentlich niedriger, als viele vermuten.
Eindeutig ist die Rechtslage bei Accounts, die direkt betrieben werden von
- Kapitalgesellschaften (zum Beispiel GmbH, AG),
- Personengesellschaften (zum Beispiel GbR),
- eingetragenen Kaufleuten oder
- Selbstständigen.
Diese sind stets kommerziell.
Ein formell eingetragenes Gewerbe ist jedoch gar nicht zwingend notwendig. Es reicht bereits aus, wenn Sie auf einem scheinbar privaten Kanal ein Produkt zeigen oder eine Dienstleistung empfehlen.
Ein verlässlicher Indikator in der Praxis ist die Impressumspflicht nach § 5 des Digitale-Dienste-Gesetzes (DDG). Hat Ihr Account ein Impressum oder müsste er rein rechtlich eines aufweisen, sollten Sie bei der Musiknutzung extrem vorsichtig agieren.
Wichtig: Die rechtliche Verantwortung liegt dabei ausschließlich beim Profilinhaber. Daran ändert sich auch nichts, wenn externe Agenturen oder Mitarbeitende die Inhalte für Sie veröffentlicht haben.
Warum das Löschen nicht ausreicht
Wenn Unternehmen von einem möglichen Verstoß erfahren, ist die naheliegendste Reaktion, den Beitrag sofort zu löschen. Damit beenden Sie zwar die fortlaufende Rechtsverletzung, den ursprünglichen Verstoß machen Sie dadurch jedoch nicht ungeschehen.
War der Post einmal öffentlich sichtbar, lässt er sich von Rechteinhabern über Screenshots oder Archivdienste auch nach der Löschung noch gerichtsfest dokumentieren. Ein gelöschter Post ist kein Freifahrtschein, sondern lediglich eine erste Maßnahme zur Schadensbegrenzung.
Was kostet ein Urheberrechtsverstoß?
Wer ohne Lizenz erwischt wird, muss in der Regel eine Entschädigung zahlen. Unwissenheit schützt nicht vor Haftung, zumal die Musik-Richtlinien sämtlicher Social-Media-Plattformen ausdrücklich darauf hinweisen, dass ihre Lizenzen auf die private Nutzung beschränkt sind.
Die Höhe der Entschädigung wird juristisch nach der sogenannten Lizenzanalogie (§ 97 Absatz 2 Satz 3 UrhG) ermittelt. Das bedeutet: Es wird berechnet, was eine angemessene Lizenz für die Nutzung im Vorfeld regulär gekostet hätte.
Bei Social-Media-Beiträgen spielen insbesondere die Reichweite (Aufrufe, Follower) und die Nutzungsdauer in Monaten eine zentrale Rolle.
Das Problem: Anders als bei der unlizenzierten Verwendung von Fotografien gibt es für Social Media keine festen, allgemein anerkannten Preistabellen. Welche Gebühr angemessen ist, bleibt eine Frage des Einzelfalles. Die öffentlich bekannten Forderungen liegen zwischen 1.500 EUR und 30.000 EUR pro Beitrag.
Die gute Nachricht: Eine geforderte Summe in einer Abmahnung ist nicht in Stein gemeißelt, sondern grundsätzlich verhandelbar.
Post vom Anwalt? So reagieren Sie richtig
Sollten Sie eine Abmahnung erhalten, gilt es zunächst, Ruhe zu bewahren. Lesen Sie das Schreiben gründlich durch und überprüfen Sie den betreffenden Beitrag auf Ihren Social-Media-Kanälen.
Es empfiehlt sich in jedem Fall, fachkundigen Rat bei einem Fachanwalt für Medien- und Urheberrecht einzuholen.
Eine klassische Abmahnung fordert von Ihnen meist ein kostspieliges Gesamtpaket:
- die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung,
- Schadensersatz sowie
- die Übernahme der gegnerischen Anwaltskosten.
Das macht den Vorgang teuer und bindet das Unternehmen langfristig.
Die Alternative zur Abmahnung
Um langwierige Gerichtsprozesse und hohe Zusatzkosten zu vermeiden, etablieren sich zunehmend außergerichtliche Schlichtungsverfahren als wirtschaftliche Alternative. Das Ziel ist auch hier, den Konflikt abschließend zu lösen, jedoch auf einer konstruktiven, freiwilligen Basis.
Digitale Schlichtungsstellen ermöglichen es den Parteien, sich auf eine angemessene Entschädigung zu einigen, die in einem formellen Vertrag festgehalten wird.
Der zentrale Vorteil für Unternehmen: Im Rahmen einer solchen Einigung verpflichten Sie sich zwar zur Zahlung der Kompensation und zur Entfernung der Musik, müssen aber in der Regel weder die Anwaltskosten der Gegenseite tragen noch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung oder ein Schuldanerkenntnis abgeben.
Dieser Ansatz bietet mehr Verhandlungsspielraum und reduziert die Gesamtkosten.
So gestalten Sie Ihren Content rechtssicher
Um rechtliche Risiken von vornherein zu vermeiden, sollten Unternehmen ihre Social-Media-Strategie konsequent anpassen:
- Lizenzfreie Musik nutzen: Stellen Sie Ihre Kanäle auf lizenzfreie Musik (Royalty-Free) um. Plattformen wie Audionautix oder die Sound Collection von Meta (für Instagram, Facebook, Threads) bieten Musikstücke, die ausdrücklich für die kommerzielle Verwendung freigegeben sind.
- Mitarbeitende sensibilisieren: Schulen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und machen Sie klare Vorgaben für externe Agenturen, um Fehler bei der Content-Erstellung zu vermeiden.
- Im Zweifel auf Musik verzichten: Wenn die rechtliche Lage eines Tracks unklar ist, verzichten Sie auf die Einbindung und produzieren Sie lieber Voice-Content.