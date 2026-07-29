Ist Musik aus der App frei nutzbar?

Das Haftungsrisiko beginnt mit einem weitverbreiteten Irrglauben: Viele Unternehmen gehen davon aus, dass sie ein Musikstück nutzen dürfen, wenn die Plattform es in der App zur Verfügung stellt. Das ist falsch.

Musik ist in der Regel urheberrechtlich geschützt. Wer sie öffentlich nutzt, braucht eine Lizenz – das gilt auch für Social-Media-Beiträge.

Für private Nutzer sind die Plattformen gesetzlich dazu verpflichtet, Lizenzen zu erwerben.

sind die Plattformen gesetzlich dazu verpflichtet, Lizenzen zu erwerben. Für Unternehmen und Selbstständige greifen diese Lizenzen nach § 6 des Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetzes (UrhDaG) hingegen nicht.

Die Musik in der App zu sehen, heißt also nicht, sie im geschäftlichen Kontext frei nutzen zu dürfen.

Auch eine Standardlizenz der GEMA genügt nicht, da die Organisation auf ihrer Webseite ausdrücklich darauf hinweist, dass ihre Lizenzen keine gewerbliche Nutzung auf Social-Media-Plattformen abdecken.