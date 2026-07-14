Durch Zuhören die Problemlage erkunden

Führungskräfte, die sich dem Wohlergehen ihrer Mitarbeitenden verpflichtet fühlen, sollten die Hitzebelastung nicht nur als ein organisatorisches Problem, sondern auch als ein gemeinsames Thema der Sicherheit, Gesundheit und Arbeitsfähigkeit betrachten.

Deshalb sollten sie mit ihren Mitarbeitenden eigeninitiativ in einen offenen Dialog hierüber treten. Geeignete Fragen hierfür sind:

Wie stark beeinträchtigen die aktuellen Temperaturen Sie und Ihre Arbeit?

Welche Faktoren sowie Tätigkeiten belasten Sie besonders stark?

Was hilft Ihnen persönlich, die Hitze besser zu ertragen?

Welche Maßnahmen würden Ihr Wohlbefinden steigern und Ihre Leistungsfähigkeit verbessern?

Welche Lösungen lassen sich kurzfristig und welche dauerhaft umsetzen?

Ein solcher Austausch signalisiert den Mitarbeitenden ein Wahrnehmen ihrer Person und Wertschätzung. Er schafft zudem die Grundlage für das Erarbeiten praktikabler Lösungen sowie Gegenmaßnahmen, die von den Mitarbeitenden mitgetragen werden.

Nicht jede potenzielle Maßnahme eignet sich für jeden Arbeitsplatz. Deshalb empfiehlt sich ein gemeinsamer Blick darauf, welche Lösungen sowohl den Bedürfnissen der Mitarbeitenden als auch des Betriebs gerecht werden.