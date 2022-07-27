Wie Sie eine Gefährdungsbeurteilung erstellen

Prozess der Gefährdungsbeurteilung

Der Prozess der Gefährdungsbeurteilung setzt sich aus drei Teilprozessen zusammen:

Planung

Durchführung

Dokumentation

Zur Planung gehört, dass Sie Ihre Arbeitsschutzorganisation prüfen und den Ablauf von Gefährdungsbeurteilungen mit den Mitwirkenden und Betroffenen abstimmen. Dazu legen Sie fest, welche Unternehmensbereiche und Arbeitsplätze beurteilt werden sollen.

Parallel zur Planung und Durchführung werden die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung dokumentiert. Im Rahmen der Dokumentation halten Sie schriftlich die Beurteilung der einzelnen Bereiche und Arbeitsplätze fest. Zusätzlich dokumentieren Sie ergriffene Maßnahmen, mit denen Gefahren verringert oder vermieden werden sollen.

Nach den Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes gibt es für Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten eine Pflicht zur Dokumentation. Sie müssen über Unterlagen verfügen, aus denen ersichtlich wird:

das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung,

die festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und

das Ergebnis ihrer Überprüfungen.

Kommt es zu einem Unfall, bei dem ein Beschäftigter getötet oder so verletzt wird, dass er stirbt oder für mehr als drei Tage völlig oder teilweise arbeits- oder dienstunfähig wird, muss dies dokumentiert werden.

Grundsätzlich sollten Sie alle organisatorischen, technischen und personenbezogenen Maßnahmen (Schulungen und Unterweisungen) dokumentieren, die Sie durchgeführt haben.

Am aufwendigsten ist der Teilprozess zur Durchführung. Die damit verbundenen Aufgaben werden nun Schritt für Schritt genauer erläutert.