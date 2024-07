Die Bewertung auf der Skala von 0 bis 100 kann auch geändert werden:

Tragen Sie in die Zelle Q5 ein, an welcher Stelle der y- und x-Achse die Quadranten getrennt werden sollen. In Zelle P8 ist festgelegt, dass die Matrix mit dem Wert 0 beginnt (unten bzw. links). In Zelle R8 wird der Wert berechnet, bei dem die Matrix endet (oben bzw. rechts); da die Quadranten der Matrix gleich groß sein sollen, ist dies der doppelte Wert aus Zelle Q5.

Sie müssen sich also nicht auf Werte zwischen 0 und 100 festlegen, sondern können auch eine andere Spanne wählen. Beachten Sie nur, dass dann die Werte in der Tabelle (in den Spalten C bis F) innerhalb des gewählten Bereichs liegen.