Was Sie in Sachen Arbeitsschutz beachten müssen

Warum ist Arbeitsschutz im Betrieb wichtig?

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz liegen nicht nur im Interesse der Beschäftigten. Wenn Mitarbeitende durch die Arbeit krank werden oder einen Arbeitsunfall erleiden, fallen sie aus – oft für längere Zeit.

Dementsprechend muss es für Arbeitgeber ein Anliegen sein, dass die Beschäftigten bei der Arbeit möglichst wenig Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind.

Durch geeignete Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und Unfallvermeidung müssen Arbeitgeber vorbeugen. Das fordert der Gesetzgeber. Missachtet der Arbeitgeber diese Pflicht, drohen Bußgelder, strafrechtliche Verfolgung und Haftungsansprüche der Betroffenen.