Change-ProjektKI-Agenten mit Fahrplan einführen
„Wie können wir die künstliche Intelligenz (KI) zum Steigern unserer Effizienz und zum Bewahren unserer Wettbewerbsfähigkeit nutzen?“
Das fragen sich zurzeit viele Unternehmen und nicht wenige nutzen bereits sogenannte KI-Agenten – beispielsweise in den Bereichen
- Kundenservice: autonome Sprach- und Textagenten bearbeiten Anfragen, buchen Termine und verwalten Rücksendungen
- Wissensmanagement: Agenten strukturieren interne Daten und erstellen Dokumentationen
- Marketing und Vertrieb: Agenten übernehmen die Content-Creation und das Recherchieren potenzieller Kunden
Ziel: Mit KI-Agenten die Performance steigern
KI-Agenten sind Softwareprogramme, die nicht nur wie klassische Chatbots Fragen beantworten. Sie planen und führen auch eigenständig Aufgaben aus, um vorgegebene Ziele zu erreichen. Hierbei entscheiden und handeln sie weitgehend autonom, also ohne weitere menschliche Anweisungen.
Dies können sie, indem sie eigenständig
- solche Tools wie Datenbanken, Kalender, E-Mail-Clients usw. nutzen und
- komplexe Aufgaben in Teilschritte zerlegen und ihr Handeln bzw. Reagieren dem jeweiligen Bedarf anpassen.
Zudem verfügen KI-Agenten über ein Art Gedächtnis. Deshalb können sie aus bereits erfolgten (Inter-)Aktionen lernen. So steigt ihre Leistungsfähigkeit mit der Zeit.
Vom Einsatz solcher KI-Agenten versprechen sich die Unternehmen eine Steigerung ihrer Effizienz und Leistung – sei es real oder aus Kundensicht. Ihr (potenzieller) Einsatz löst bei ihren Mitarbeitenden jedoch meist Unsicherheit und oft Widerstände aus, denn ihnen stellen sich Fragen wie:
- Wird meine Arbeitskraft, Kompetenz im Unternehmen künftig noch gebraucht?
- Verändert sich durch den KI-Einsatz meine berufliche Rolle nachteilig (zum Beispiel Status-, Einflussverlust)?
- Benötige ich zum Arbeiten in dem veränderten Umfeld neue Fähigkeiten, die ich mir aneignen muss?
Der KI-Einsatz bedarf einer professionellen Planung
Entsprechend professionell muss ein potenzieller KI-Einsatz geplant werden, unter anderem damit die Betroffenen ihn nicht
- als existenzielle Bedrohung erleben und
- ihr Vertrauen in und ihre Identifikation mit ihrem Arbeitgeber sinkt.
Deshalb wird im Folgenden exemplarisch ein potenzieller Fahrplan vorgestellt, wie sich eine KI-Automatisierung in Profit- und Non-Profit-Organisationen strukturiert durchführen und bewerten lässt – unter Rückgriff auf das 8-Stufen-Modell von John P. Kotter als mögliche Change-Architektur.
Dieses Change-Modell wird mit dem auf dem Positive-Leadership-Modell basierenden Tool PERMA-Lead als Führungslogik kombiniert. Ziel ist es, die psychologische Sicherheit und Beteiligung der Mitarbeitenden und deren Kompetenzaufbau mit System zu stärken.
Dabei lautete das übergeordnete Ziel, eine Roadmap zu entwerfen, bei der jede Phase von Kotters Stufen-Modell hinterlegt ist mit
- konkreten Führungsmaßnahmen,
- Kommunikationsformaten,
- Deliverables sowie
- Messgrößen und
- potenziellen Gegenmaßnahmen bei Risiken.
So entsteht eine Art Blaupause für das erfolgreiche Einführen von KI-Agenten.
Warum Projekte zur KI-Einführung scheitern
Dies unter anderem vor folgendem Hintergrund: Ein Manko zahlreicher Projekte zur KI-Einführung und KI-Nutzung ist, dass sie als reine Technologie- oder Prozessprojekte aufgesetzt sind.
Nicht ausreichend berücksichtigt wurde, dass sich durch diesen Change auch die Struktur der (Zusammen-)Arbeit, die Arbeitsprozesse sowie Rollen und Arbeitsinhalte der Mitarbeitenden verändern.
In der Praxis haben solche Vorhaben denn auch seltener aus technischen Gründen als aufgrund der nachfolgenden Faktoren nicht den gewünschten Erfolg:
- Vertrauens- und Kontrollverlust: Die Mitarbeitenden erleben den Automatisierungsprozess mangels Integration und Information als Black-Box und Bedrohung ihrer beruflichen Identität.
- Kompetenzlücken: Neue Arbeitsweisen und Aufgaben (wie Ausnahme-Management und Sicherung der Datenqualität) sind nicht ausreichend gelernt, sodass die Häufigkeit von Fehlern und somit Frust steigt.
- Change-Müdigkeit: Nach einer Anfangseuphorie im Pilotprojekt sinkt der Elan – zum Beispiel aufgrund ausbleibender Skalierung, ungeklärter Zuständigkeiten, mangelnder Verankerung.
Eine erfolgreiche KI-Transformation erfordert deshalb zwei parallel geführte Steuerungssysteme:
- Prozess-Steuerung: unter anderem Durchlaufzeit, Fehlerquote, Rückfragen, Ticketvolumen, Ausnahmequoten, Qualitäts- und Compliance-Parameter.
- Menschen-Steuerung: unter anderem Verständnis, psychologische Sicherheit, Kompetenzgefühl, Beteiligung/Engagement, Sinn und wahrgenommene Fairness.
Für die „Menschen-Steuerung“ empfiehlt sich das Tool PERMA-Lead, weil es die beiden Faktoren „Wohlbefinden der Mitarbeitenden“ und „Leistung“ als wechselseitige Verstärker erachtet.
Bezogen auf das Management von Change-Prozessen bedeutet dies: Positive Führung ist kein „softes Add-on“, sondern ein zentrales Element des Risikomanagements, um Widerstände, einen Kompetenz- und Motivationsverlust oder eine ungewollte Fluktuation zu vermeiden.
Die Prozess- und Menschenführung synchron bewerten
Für das erfolgreiche Steuern von Projekten zur Automatisierung von (Teil-)Prozessen mithilfe der KI ist auch ein klares Bewertungssystem mit definierten Key Performance Indicators (KPIs) nötig. Folgende Systematik hat sich bewährt:
Prozess-KPIs (Beispiele)
- Durchlaufzeit je Fall
- Bearbeitungskosten
- Fehlerquote
- Korrekturschleifen
- Nacharbeit
- Quote automatisiert vs. manuell vs. Ausnahme
- Anzahl Rückfragen
- Eskalationen je 100 Fälle
- Qualitätschecks (Audit-Quote, Einhaltung definierter Prüfregeln)
Menschen-KPIs (Beispiele)
- Pulse-Check (monatlich oder 14-tägig): Verständnis, Sicherheitsgefühl, Zuversicht
- Kompetenz-Selbstcheck (vor/nach Trainingssprints)
- Beteiligung (Q&A-Teilnahme, Co-Design-Beiträge, Champions-Aktivität)
- Wahrnehmung von Fairness und Transparenz („Was ist Fakt, was Annahme, was offen?“)
- Change-Müdigkeit (Energie, Überlastung)
Dabei gilt: Das Interpretieren der KPIs erfordert zumeist eine gewisse Change-Management-Kompetenz sowie Kenntnis des Gesamtsystems. Denn in einem Projekt können zum Beispiel die Prozess-KPIs kurzfristig besser werden, während die Menschen-KPIs sich verschlechtern.
Dies ist häufig ein Warnsignal für spätere Rückschläge wie Qualitätsprobleme, Widerstände oder ein Abwandern benötigter Mitarbeiter.
Ebenso können in einem Pilot-Projekt die Menschen-KPIs gut sein, obwohl die Prozess-KPIs noch keine Wirkung zeigen. Diese Anfangseuphorie verfliegt jedoch meist schnell, wenn die kollektiven Anstrengungen nicht zeitnah Früchte zeigen.
Eine Roadmap für KI-gestützte Automatisierungsprojekte
Das 8-Stufen-Modell von Kotter bildet das Gerüst, um eine Organisation durch den Veränderungsprozess „Einführung und Etablierung einer KI-Automatisierung“ zu führen.
Dessen Tragfähigkeit in der Praxis resultiert jedoch daraus, dass jede Stufe mit Führungsaktionen, Kommunikationsformaten, Deliverables und Messgrößen hinterlegt wird. Sie werden wiederum von PERMA-Lead-Prinzipien flankiert.
Im Folgenden werden die acht Schritte zum Ziel bewusst so neutral dargestellt, dass dieses Grundkonzept sowohl auf Industrie- und Dienstleistungsunternehmen als auch auf öffentliche Verwaltungen adaptierbar ist.
Schritt 1: Dringlichkeit erzeugen – ohne Bedrohungsnarrativ
Ziel: Legitimation für Automatisierung schaffen, ohne Angst zu instrumentalisieren.
Operative Führungspraxis
- Kick-off als 3-Teiler: 1. Fakten und Warum, 2. Emotionen und Sorgen und 3. 30-Tage-Handlungsplan
- Job-Impact-Landkarte (Aufgaben statt Personen): „Was wird automatisiert? Was bleibt menschlich? Was entsteht neu?“
- „Wissen/Offen“-Liste: einrichten, konsequent pflegen, sichtbar machen, aktualisieren
Positive Leadership / PERMA-Lead
- Meaning: „Warum jetzt?“ in Alltagssprache übersetzen (Kundennutzen, Qualität, Sicherheit, Skalierung)
- Relationships: Transparenz reduziert Gerüchtebildung
- Positive Emotion: Sorgen würdigen, ohne zu dramatisieren; Handlungsfähigkeit stärken
Messung / Risiken
- Pulse-Check (Verständnis/Sicherheitsgefühl)
- Risiko: Gerüchte und Jobangst → Gegenmaßnahme: Fakten vs. Annahmen vs. offene Punkte sichtbar trennen und regelmäßige Q&A
Schritt 2: Führungskoalition aufbauen – Vertrauen durch sichtbare Verantwortung
Ziel: Change nicht als „IT-Projekt“, sondern als organisationale Transformation verankern.
Operative Führungspraxis
- Core-Team funktionsübergreifend: Prozess, IT/Automation, Service, gegebenenfalls HR, Qualität und Compliance
- Rollen und Entscheidungswege definieren: Sponsor, Change-Lead, Communications, Training, Prozess-Owner, Q&A
- Team-Charta: psychologische Sicherheit („Fragen und Fehler sind Lernmaterial“)
Positive Leadership / PERMA-Lead
- Relationships: Glaubwürdigkeit entsteht über Nähe, Ansprechbarkeit und Fairness
- Engagement: Beteiligung steigt, wenn „Wer entscheidet was?“ transparent ist
Messung / Risiken
- Beteiligungsquote an Feedback-Formaten, Anzahl und Qualität der Rückmeldungen
- Risiko: „Elfenbeinturm“ → Gegenmaßnahme: Stimmen aus betroffenen Teams und Feedbackschleifen
Schritt 3: Vision und Initiativen – „Mensch und Agent“ verständlich machen
Ziel: Ein Zielbild schaffen, das konkret genug ist, um Entscheidungen und Verhalten zu steuern.
Operative Führungspraxis
Vision in folgenden drei Ebenen:
- Nutzen: Entlastung, Qualität, Sicherheit
- Regeln: Human-in-the-loop, Freigaben, Eskalationswege
- Rollen/Skills: Q&A, Ausnahme-Management, Prozess-Ownership, Datenqualität
3 bis 5 Initiativen mit Piloten, Trainings, Support/Q&A, Change-Bot
Positive Leadership / PERMA-Lead
- Meaning: Vision = Sinn und Weg und Grenzen (nicht nur „Warum“)
- Engagement: Initiativen als Mitgestaltungspunkte
- Accomplishment: Früh eine Ist-Messung starten, um echte Vorher-Nachher-Vergleiche zu ermöglichen
Messung / Risiken
- Klarheit der Vision (Kurzumfrage), Anzahl verstandener Use-Cases
- Risiko: Vision wirkt wie Marketing → Gegenmaßnahme: schnelle, sichtbare Umsetzungsschritte
Schritt 4: Mobilisierung – Mitarbeitende zu Mitgestaltenden machen
Ziel: Change-Energie erzeugen, Ownership verteilen, Lernnetzwerke etablieren.
Operative Führungspraxis
- „Automation Champions“ (freiwillig, mit Zeitbudget)
- Co-Design-Sessions: Sorgen/Blocker → Ideen → Pilot-Backlog
- Sichtbare Feedbackschleifen: „Ihr habt gesagt …; wir haben geändert …“
Positive Leadership / PERMA-Lead
- Engagement: Selbstwirksamkeit entsteht durch echte Beteiligung
- Relationships: Peer-Support senkt Hemmschwellen
- Positive Emotion: kurze positive Reflexionsfragen als Gegenmittel zum Problem-Tunnel
Messung / Risiken
- Aktivität Champions, Anzahl umgesetzter Ideen
- Risiko: Überlastung, Zynismus → Gegenmaßnahme: Entlastung, Prioritäten klären, Mini-Wins
Schritt 5: Barrieren entfernen – Kompetenz als Mittel gegen Angst
Ziel: Handlungsfähigkeit herstellen: Regeln, Skills, Support, Zeit.
Operative Führungspraxis
- Trainings-Sprint (praxisnah): Agenten bedienen, Ausnahmefälle, Q&A, Datenqualität
- Arbeitsregeln: Human-in-the-loop, Eskalationspfade, Fehler als Lernchance (klar definiert)
- Supportmodell: Sprechstunden, Peer-Coaches, Checklisten, Standard-Workflows
- Change-Bot als Coach: FAQ, „Wo bekomme ich Hilfe?“, Routing zu Menschen
Positive Leadership / PERMA-Lead
- Accomplishment: Kompetenzaufbau stabilisiert, weil Menschen Fortschritt erleben
- Relationships: Hilfe muss erreichbar und wertschätzend sein
- Engagement: Lernen braucht geschützte Zeit (nicht „nebenbei“)
Messung / Risiken
- Trainingsquote, Kompetenz-Selbstcheck, Blocker-Abbau
- Risiko: „Kein Lernen neben Tagesgeschäft“ → Gegenmaßnahme: Lernzeit fest einplanen, Prioritäten reduzieren
Schritt 6: Kurzfristige Erfolge – Beweisen statt behaupten
Ziel: Vertrauen und Akzeptanz durch transparente Evidenz aufbauen.
Operative Führungspraxis
- 2 bis 3 Pilotprozesse mit klaren KPIs: Durchlaufzeit, Fehlerquote, Rückfragen, Stresspunkte
- Win-Rituale: Ergebnisse zeigen, Team würdigen, Lernpunkte offenlegen
- Change-Bot live: Q&A und Feedbackkanal
Positive Leadership / PERMA-Lead
- Positive Emotion: Erleichterung ist stärker als Motivationstalk
- Accomplishment: sichtbare Wirksamkeit verstärkt Adoption
Messung / Risiken
- Prozess-KPIs und Pulse-Check
- Risiko: „geschönte Wins“ → Gegenmaßnahme: Rohdatenlogik, Methodik transparent
Schritt 7: Beschleunigung – skalieren ohne Change-Müdigkeit
Ziel: Aus Piloten Standards machen und Lernenergie hoch halten.
Operative Führungspraxis
- Rollout-Roadmap: Reihenfolge, Begründung, Ownership je Prozess
- Champions → Peer-Coaches
- Betriebskonzept: Support, Q&A, Updates, Verantwortlichkeiten
Positive Leadership / PERMA-Lead
- Engagement: Ownership statt Mikromanagement
- Relationships: Lernen über Netzwerke
- Meaning: Nutzen pro Schritt klar machen
Messung / Risiken
- Anzahl umgestellter Prozesse, Supporttickets, Akzeptanz
- Risiko: Veränderungsmüdigkeit → Gegenmaßnahme: Tempo dosieren, Anerkennung, Pausen, klare Prioritäten
Schritt 8: Verankerung – „So arbeiten wir hier“
Ziel: KI-Arbeitsweise wird zur Normalität.
Operative Führungspraxis
- Rollenprofile, Onboarding, Standards, Q&A-Routinen, Lernroutinen
- Kulturanker: Einwände bleiben erlaubt, werden aber strukturiert bearbeitet
- Change-Bot als „Single Source of Help“
Positive Leadership / PERMA-Lead
- Relationships: psychologische Sicherheit als Standard, nicht als Kampagne
- Accomplishment: stabile Qualität, sinkende Tickets, wachsendes Können
- Meaning: „Was bleibt menschlich?“ – Verantwortung, Urteilskraft, Beziehung
Messung / Risiken
- Prozessqualität stabil, Kompetenz steigt, Rückfallquote sinkt
- Risiko: Rückfall in alte Muster → Gegenmaßnahme: feste Owner, Reviews, Führung lebt Standards vor
Keep it – möglichst – simple and smart
Erfolgsrelevant sind zudem einfach zu handhabende Tools, insbesondere für die Projektverantwortlichen, wozu auch die involvierten Führungskräfte zählen, um ihre Aufgaben in dem Projekt wahrzunehmen.
Drei solcher Instrumente, die branchenübergreifend funktionieren, seien hier kurz erwähnt.
- Fakten/Annahmen/Offen-Tafel (Change-Transparenz): reduziert Gerüchte, erhöht Fairness
- Job-Impact-Landkarte: schafft Sicherheit durch Klarheit über Aufgaben, Rollen und neue Kompetenzen
- AWB-Gesprächsstandard (aufmerksam – wohlwollend – begegnen): deeskaliert, erhöht die psychologische Sicherheit, fördert die Lernhaltung
Bewusst werden hier drei recht einfach zu handhabende Tools vorgestellt. Denn: In vielen Unternehmen sind die angestrebten und nötigen Veränderungen schon sehr komplex. Deshalb sollte der Führungsrahmen nicht unnötig verkompliziert werden.
Fazit: KI-Automatisierung braucht Führungs- und Prozess-Exzellenz
KI-Agenten können die Mitarbeitenden von Unternehmen und deren Bereiche von Routinearbeiten entlasten und die Qualität ihrer Leistung steigern. Inwieweit aus deren Einführung jedoch ein echter Nutzen für die Unternehmen entsteht, entscheidet sich unter anderem anhand der Prozess- und Menschenführung im Projektverlauf.
Die Handlungsmaximen in dieser Phase der Transformation und Veränderung sollten lauten:
- Klarheit statt Bedrohung,
- Kompetenzaufbau statt Überforderung,
- Beteiligung statt top-down und
- Transparenz statt Gerüchte.
Das 8-Stufen-Modell von Kotter liefert hierfür die erforderliche Struktur und der PERMA-Lead den Rahmen für eine Führung, die auch bei tiefgreifenden Veränderungen Menschen zu motivierten Mitstreitern macht.
Gemeinsam formen sie einen Change- und Transformations-Ansatz, der nicht nur „KI-Systeme und KI-Tools einführt“, sondern Organisationen dazu befähigt, mit Veränderungen professionell umzugehen – einer der zentralen Erfolgsfaktoren von Unternehmen in einem von raschen und fundamentalen Veränderungen geprägten Umfeld.