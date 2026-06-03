Ziel: Mit KI-Agenten die Performance steigern

KI-Agenten sind Softwareprogramme, die nicht nur wie klassische Chatbots Fragen beantworten. Sie planen und führen auch eigenständig Aufgaben aus, um vorgegebene Ziele zu erreichen. Hierbei entscheiden und handeln sie weitgehend autonom, also ohne weitere menschliche Anweisungen.

Dies können sie, indem sie eigenständig

solche Tools wie Datenbanken, Kalender, E-Mail-Clients usw. nutzen und

komplexe Aufgaben in Teilschritte zerlegen und ihr Handeln bzw. Reagieren dem jeweiligen Bedarf anpassen.

Zudem verfügen KI-Agenten über ein Art Gedächtnis. Deshalb können sie aus bereits erfolgten (Inter-)Aktionen lernen. So steigt ihre Leistungsfähigkeit mit der Zeit.

Vom Einsatz solcher KI-Agenten versprechen sich die Unternehmen eine Steigerung ihrer Effizienz und Leistung – sei es real oder aus Kundensicht. Ihr (potenzieller) Einsatz löst bei ihren Mitarbeitenden jedoch meist Unsicherheit und oft Widerstände aus, denn ihnen stellen sich Fragen wie: