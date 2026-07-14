E-CommerceShopware oder Shopify – Welche Lösung ist besser für Ihren Online-Shop?
Wer sein eigenes Angebot online erfolgreich präsentieren will, muss sich zuerst näher mit den E-Commerce-Plattformen vertraut machen.
Ein detaillierter Vergleich von Shopware und Shopify der beiden Shopsysteme soll Onlinehändlern und Unternehmen bei der Auswahl helfen. Beide Systeme sind leistungsstark und skalierbar und stehen in Konkurrenz zueinander. Welche Besonderheiten hat jede Lösung und in welchen Fällen können Sie damit einen Onlineshop erstellen?
Übersicht zu Shopware und Shopify
Als eine Open-Source-E-Commerce-Lösung beeindruckt Shopware durch eine hohe Flexibilität und zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Damit lassen sich individuelle, komplexe Anforderungen befriedigen.
Darüber hinaus stellt es zahlreiche innovative Features für die Geschäftsoptimierung bereit und ist hochskalierbar. Es ist insbesondere auf den B2B-Sektor orientiert. Das in Deutschland entwickelte Shopsystem ist im DACH-Raum und in Europa weit verbreitet, etabliert sich aber allmählich auch auf dem internationalen Markt.
Shopify ist ein gehostetes, cloud- und abonnementbasiertes Shopsystem, das sich einfach bedienen lässt und eine große Zahl von Themes und Vorlagen bereitstellt. Die Onlineshops auf Shopify-Basis lassen sich durch Apps und APIs um zusätzliche Funktionen erweitern.
Mithilfe von zahlreichen Designvorlagen können Sie Ihren Webshop selbstständig gestalten. Über den Drag-and-drop-Editor kann man Farben, Schriften und Bilder nach eigenen Vorstellungen anpassen.
Kernfunktionen und Betrieb von Shopware
Shopware ist eine komplexe Lösung, die ein gutes Fachwissen für die Einrichtung, individuelle Anpassungen und Systemintegrationen erfordert. Sie können eine entsprechende E-Commerce-Plattform entweder auf eigenen Servern installieren oder in der Cloud verwenden.
Weitere Schritte sind:
- Shop-Einrichtung: Konfiguration von Unternehmens- und Versanddaten, Steuerangaben, Zahlungsmethoden, Sprachen und Ländern
- Verwaltung von Produktdaten: Bezeichnung, Beschreibungen, Bilder, Preise, Kategorien, Varianten
- Shop-Gestaltung mit Themes und Funktionserweiterung über Plug-ins oder individuelle Entwicklungen
- Bearbeitung von Bestellungen
- Konfiguration von Marketing- und SEO-Funktionen
- Anbindung der E-Commerce-Plattform an Drittsysteme
Wie funktioniert Shopify?
Shopify ist eine verständliche E-Commerce-Lösung für Unternehmen, die keine Fachkenntnisse erfordert. Wenn Sie sich dafür entscheiden, sieht Ihr Einstieg so aus:
- Erstellung eines Onlineshops durch Registrierung auf der Shopify-Website und Wahl des Tarifs.
- Anlegen von Produkten und Kategorien: Bilder hochladen, Preise und Beschreibungen angeben
- Einrichtung von Zahlungen und Aktivierung von Zahlungsarten
- Abwicklung von Bestellungen
Shopware oder Shopify: Was ist besser?
Beide E-Commerce-Plattformen kann man mit Recht „Big Player“ nennen. Sie bieten ein erhebliches Potenzial und gute Möglichkeiten, um zu skalieren. Doch gibt es einige Unterschiede.
Welche Lösung besser ist, hängt von einem konkreten Anwendungsfall ab. Damit Sie einschätzen können, welche Software besser für Ihr Geschäft geeignet ist, können Sie sich an der folgenden Vergleichstabelle orientieren:
|Kriterien
|Shopware
|Shopify
|Hosting
|SaaS, PaaS, selbst gehostet
|SaaS
|Architektur
|API-first, modular
|Cloud-Architektur
|Benutzerfreundlichkeit
|kompliziert, erfordert technisches Know-how
|anfängerfreundlich
|Lizenzmodelle, Preise
Community Edition ist kostenlos
Rise: 600 EUR pro Monat
Evolve: 2.400 EUR pro Monat
Beyond: wird individuell festgelegt
Basic: ab 19 EUR pro Monat
Grow: ab 56 EUR pro Monat
Advanced: ab 289 EUR pro Monat
Plus: ab 2.100 EUR pro Monat
|B2B-Funktionen
|Evolve, Beyond: eingebaute B2B-Komponenten
|nur in Shopify Plus über Apps
|Zahlungsmodelle
|keine Plattformgebühren
|Zusatzgebühren bei Nutzung externer Zahlungsanbieter
|Datenschutz
|frei wählbarer Serverstandort
|Datenspeicherung erfolgt in eigener Cloud (US-basiert und über Drittanbieter CDN)
|Geeignet für
|mittelständische bis große Unternehmen
|kleine bis große Unternehmen
Weitere Merkmale von Shopware
- Das System eignet sich perfekt für den B2C- und B2B-Bereich, denn die Plattform stellt vielfältige Funktionen bereit und kann unterschiedliche Ansprüche befriedigen.
- Da sie eine kostenlose Community-Edition anbietet, können Sie zuerst damit einsteigen.
- Die Lösung ist sehr flexibel und lässt sich an individuelle Anforderungen anpassen.
- Da die Benutzeroberfläche intuitiv ist, können Sie es selbst einrichten.
- Die Erweiterung des Funktionsumfangs erfolgt mithilfe von bereits fertigen oder individuell entwickelten Plug-ins.
- Mit Rule-Builder schaffen Sie individuelle Bedingungen für bestimmte Kunden und passen diese an.
- Was die Zahlungen betrifft, so gibt es bei Shopware keine Einschränkungen. Sie können den gewünschten Zahlungsanbieter wählen und müssen dafür keine gesonderten Gebühren zahlen.
- Dank der API-First-Headless-Architektur der Software kann man das Frontend auf Wunsch ändern oder neu gestalten, ohne das Backend und die Geschäftslogik zu ändern.
- Darüber hinaus können die Backend- und Frontend-Entwickler gleichzeitig am System arbeiten.
- Die Verwaltung des Contents erfolgt über die in Shopware integrierte CMS-Lösung.
- Für jedes Land kann man einen Verkaufskanal mit eigener Sprache und Währung anlegen.
- Das Shopsystem verfügt über leistungsstarke B2B-Funktionen, Shopware B2B Components, welche die Anpassung von Webshops an komplexe Prozesse ermöglichen.
- Für ein individuelles Erscheinungsbild Ihres Shops gibt es zahlreiche kostenlose und kostenpflichtige Themes und Templates.
Weitere Merkmale von Shopify
- Unternehmen starten oft mit Shopify. Sie skalieren, stoßen aber bald auf eingeschränkte Individualisierungsmöglichkeiten sowie mangelnde Flexibilität.
- Darum müssen sie entweder eine teurere Edition auswählen oder zu anderen Lösungen migrieren.
- Der Vorteil von Shopify für viele Onlinehändler ist, dass Shopify stets im Betrieb ist und eigenes Hosting bereitstellt.
- Mithilfe von zahlreichen Video- und Online-Anleitungen kann man den Shop auch ohne spezielle Kenntnisse einrichten.
- Nur das Einrichten von Versandzonen oder die Integration von Zahlungsarten erfordern technische Kompetenzen.
- Darüber hinaus ist es ein amerikanisches Shopsystem. Darum muss man die Rechtssicherheit in Deutschland und in Europa beachten.
- Man muss DSGVO, Impressumspflichten und Steuern korrekt darstellen, was für Einsteiger ohne Kenntnisse schwierig ist.
- Shopify verfügt über eine weltweite Community und bietet einen guten Support an. So können Fragen schnell geklärt werden.
- Es gibt einen KI-Assistenten, der Ihre Fragen beantwortet.
- Professionelle Hilfe von Shopify ist nur in Enterprise-Editionen vorgesehen.
- Der Ticket-Support erfolgt per E-Mail und Rückruf-System (Callback).
- Die mit Shopify erstellten Shops lassen sich an unterschiedliche Zahlungsanbieter anbinden.
- Darüber hinaus verfügt die E-Commerce-Plattform über integrierte Marketingtools wie Mailchimp, Google Shopping oder Google Analytics.