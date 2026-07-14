Übersicht zu Shopware und Shopify

Als eine Open-Source-E-Commerce-Lösung beeindruckt Shopware durch eine hohe Flexibilität und zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Damit lassen sich individuelle, komplexe Anforderungen befriedigen.

Darüber hinaus stellt es zahlreiche innovative Features für die Geschäftsoptimierung bereit und ist hochskalierbar. Es ist insbesondere auf den B2B-Sektor orientiert. Das in Deutschland entwickelte Shopsystem ist im DACH-Raum und in Europa weit verbreitet, etabliert sich aber allmählich auch auf dem internationalen Markt.

Shopify ist ein gehostetes, cloud- und abonnementbasiertes Shopsystem, das sich einfach bedienen lässt und eine große Zahl von Themes und Vorlagen bereitstellt. Die Onlineshops auf Shopify-Basis lassen sich durch Apps und APIs um zusätzliche Funktionen erweitern.

Mithilfe von zahlreichen Designvorlagen können Sie Ihren Webshop selbstständig gestalten. Über den Drag-and-drop-Editor kann man Farben, Schriften und Bilder nach eigenen Vorstellungen anpassen.