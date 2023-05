Aus User Storys Anforderungen ableiten

Wenn Nutzer und Betroffene ihre Anforderungen formulieren sollen, tun sie dies meist aus der Sicht ihrer eigenen Situation. Sie beschreiben ihre Aufgaben, Tätigkeiten und einzelne Abläufe. Das sind sogenannte User Storys, die dann in Anforderungen mit Bezug zum Vorhaben übertragen werden müssen. Dazu werden die User Storys auf Story Cards festgehalten.

Vergleichbar mit den User Storys sind auch die sogenannten Use Cases. Mit Ihnen werden alle Anwendungsfälle, Tätigkeiten und Abläufe beschrieben, die ein Nutzer durchführt oder durchführen will. Sie werden gesammelt und formuliert in der Form: Nutzer (Subjekt) … tut (Prädikat) … an … mithilfe … für … (Objekte).

Beispiel für eine User Story ist:

„Der Kunde pflegt online seine Kontaktdaten. Dazu will er schnell erkennen, wo er Änderungen durchführen kann. Nach dem Einloggen kann er seine E-Mail-Adresse sowie die Postadresse ändern. Dabei müssen die Anforderungen der DSGVO beachtet werden.“

Solche User Storys und Use Cases werden zu Anforderungen, Funktionen, Leistungsmerkmalen oder Features zusammengefasst (Feature Request).