IT-OrganisationErst die IT aufräumen, dann mit KI automatisieren
Warum KI bestehende Probleme vergrößert
KI wirkt wie ein Verstärker. Sie macht saubere Abläufe schneller, aber sie vervielfacht bei chaotischen die Fehler. Setzen Sie eine intelligente Lösung auf unstrukturierte Daten, erhalten Sie Ergebnisse, die plausibel aussehen und trotzdem nicht stimmen.
Der Effekt fällt anfangs kaum auf, weil die Oberfläche professionell wirkt. Viele IT-Verantwortliche haben allerdings erkannt, dass ihre IT und deren Komplexität die Produktivität eher bremst als beschleunigt.
Ökonomen kennen diesen Mechanismus als Jevons-Paradoxon: Wird eine Ressource effizienter nutzbar, sinkt selten der Gesamtverbrauch. Häufig steigt er, weil die günstigere Nutzung neue Anwendungsfälle weckt.
Übertragen auf KI heißt das: Ohne vorheriges Aufräumen entsteht nicht weniger, sondern mehr digitaler Ballast.
Woran Sie eine überladene IT-Landschaft erkennen
Bevor Sie automatisieren, lohnt eine ehrliche Bestandsaufnahme. Komplexität zeigt sich nicht in einer einzigen Kennzahl. Sie zeigt sich im Tagesgeschäft Ihrer Teams.
Die Überladung entsteht selten durch eine einzelne falsche Entscheidung. Sie wächst über Jahre, Abteilung für Abteilung. Jedes Team löst sein Problem mit dem passenden Werkzeug, und am Ende steht ein Flickenteppich, den niemand mehr vollständig überblickt.
Typische Symptome im Arbeitsalltag
Einige Warnsignale tauchen in fast jedem gewachsenen Unternehmen auf:
- Mitarbeitende pflegen dieselben Daten parallel in mehreren Systemen.
- Niemand weiß genau, wer welche Lizenz tatsächlich nutzt.
- Einfache Auswertungen dauern Tage, weil Informationen verstreut sind.
- Für jede Ausnahme im Prozess existiert ein eigenes Spezial-Tool.
Die versteckten Kosten der Komplexität
Durch unnötige Komplexität werden die täglichen Prozesse verlangsamt. Der Schaden bleibt oft unsichtbar, weil er sich auf viele kleine Reibungsverluste verteilt.
Gleichzeitig binden überladene Landschaften Budget. Wer einen Großteil seiner Mittel in den Betrieb bestehender Systeme steckt, dem fehlt das Geld für echte Innovation.
Genau hier entsteht das Paradoxon vieler Digitalprogramme: Die laufenden Kosten übersteigen am Ende die erhofften Einsparungen.
Warum Aufräumen eine strategische Entscheidung ist
Der bewusste Rückbau von Technik hat einen Namen: Exnovation.
Gemeint ist, Tools, Schnittstellen, Lizenzen oder Prozesse gezielt zu beenden, die keinen Mehrwert mehr stiften. Das klingt destruktiv, ist aber strategische Arbeit.
Der Maßstab für jede Entscheidung zum Rückbau der IT ist der Geschäftsnutzen. Ein System, das niemand mehr ans Tagesgeschäft anschließt, kostet trotzdem Lizenzgebühren und Wartung. Ein regelmäßiges Lizenz-Audit deckt solche stillen Verbraucher zuverlässig auf.
Aufräumen rechnet sich zudem messbar. Nach einer Reduktion sinken die Betriebskosten und die Fehlerquote. Wer seine Prozesse verbessert und optimiert, legt damit zugleich offen, welche Schritte überhaupt noch gebraucht werden – und welche sich lohnen, automatisiert zu werden.
Daten schlagen das beste KI-Modell
Über Erfolg oder Misserfolg eines KI-Projekts entscheidet selten das Modell, sondern die Datenqualität. Ein Sprachmodell, das auf widersprüchliche Stammdaten zugreift, liefert widersprüchliche Antworten, und zwar in beeindruckendem Tempo.
Liefert ein System einmal sichtbar falsche Ergebnisse, sinkt zudem die Akzeptanz im Team rapide.
Ein Beispiel aus der Praxis
Ein Unternehmen automatisiert die Rechnungsprüfung, doch die Lieferantenstammdaten sind in drei Systemen unterschiedlich gepflegt.
Die KI gleicht Beträge mit Bestellungen ab und bucht sie automatisch. Sind die Grunddaten falsch, multipliziert sich dieser Fehler über tausende Vorgänge, bevor jemand den Schaden bemerkt.
Weniger IT-Systeme, weniger Angriffsfläche
Ein schlankes Setup zahlt auf einen Punkt ein, der in Effizienzdebatten oft untergeht: die Sicherheit. Jedes zusätzliche Tool bringt eigene Schnittstellen, Zugänge, Update-Zyklen und potenzielle Sicherheitslücken mit.
Je mehr davon im Einsatz sind, desto größer wird die Fläche, die ein Angreifer ins Visier nehmen kann.
Wer ungenutzte Systeme abschaltet, senkt also nicht allein die Kosten. Er schließt zugleich Einfallstore, die niemand mehr aktiv pflegt. Gerade verwaiste Zugänge zu längst vergessenen Anwendungen zählen zu den unterschätzten Risiken im Mittelstand.
So gehen Sie beim Ausmisten der IT vor
Das Fundament ist die Synchronisation von Entscheidung und Ausführung. In drei klar getrennten Phasen führt dann der Weg vom Wildwuchs zur Wertschöpfung – erst bereinigen, dann konsolidieren, dann gezielt ausbauen.
- Phase 1: Exnovation – der Mut zum Rückbau
- Phase 2: Integration – Vernetzung von Neuanschaffungen
- Phase 3: Komplexitätsmanagement – Differenzierung statt Pauschalisierung
Beginnen Sie die Phase 1 mit einer Inventur Ihrer Systeme und der Frage nach dem tatsächlichen Geschäftsnutzen. Wer einen analogen Prozess eins zu eins digitalisiert, hat ihn noch nicht verbessert, sondern nur beschleunigt.
Danach hilft:
- Stilllegen, was niemand braucht.
- Zusammenführen, was doppelt existiert.
- Standardisieren, was wiederkehrt.
- Und erst zuletzt automatisieren, was diesen Test bestanden hat.
Die nötige Struktur liefert ein klar geregeltes Prozessmanagement mit definierten Aufgaben. Genauso wichtig ist ein klares Mandat, denn ohne Entscheidungsbefugnis bleibt jedes System aus Bequemlichkeit bestehen.
Technologie ist kein Selbstzweck. Sie entfaltet ihren Wert erst auf einem aufgeräumten Fundament. Erst aufräumen, dann automatisieren ist deshalb kein Slogan, sondern die Bedingung dafür, dass aus teuren KI-Investitionen echte Wertschöpfung wird.
Effizienz beginnt mit dem Mut zum Weglassen
Wer KI erfolgreich einsetzen will, braucht kein größeres Tool-Portfolio, sondern ein klareres.
Saubere Daten und abgeschaltete Altlasten wirken unspektakulär, entscheiden aber darüber, ob Automatisierung Wert schafft oder das Chaos nur beschleunigt. Der erste Schritt führt deshalb nicht nach vorn, sondern nach innen.