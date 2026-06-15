Warum KI bestehende Probleme vergrößert

KI wirkt wie ein Verstärker. Sie macht saubere Abläufe schneller, aber sie vervielfacht bei chaotischen die Fehler. Setzen Sie eine intelligente Lösung auf unstrukturierte Daten, erhalten Sie Ergebnisse, die plausibel aussehen und trotzdem nicht stimmen.

Der Effekt fällt anfangs kaum auf, weil die Oberfläche professionell wirkt. Viele IT-Verantwortliche haben allerdings erkannt, dass ihre IT und deren Komplexität die Produktivität eher bremst als beschleunigt.