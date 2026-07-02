4. Qualität der Einordnung: Wird Ihr Angebot richtig verstanden

Viele Unternehmen freuen sich über eine erste Erwähnung. Doch Sichtbarkeit ist nur dann wirtschaftlich wertvoll, wenn die Einordnung stimmt.

Wird ein Angebot ungenau oder missverständlich beschrieben, führt das später zu Streuverlusten, falschen Erwartungen und unpassenden Anfragen.

Deshalb sollte die Qualität der Einordnung als eigene Kennzahl betrachtet werden. Dabei helfen vier Kontrollfragen:

Wird klar, für wen Ihr Angebot gedacht ist?

Wird das Problem beschrieben, das Sie tatsächlich lösen?

Wird Ihre Leistung mit den richtigen Begriffen verbunden?

Wird der Unterschied zu angrenzenden Themen deutlich?

Gerade in KI-gestützten Antworten entstehen sonst schnell Verallgemeinerungen. Wer etwa Strategie, Beratung, Coaching, Umsetzung und Training sprachlich nicht sauber trennt, wird zwar sichtbar, ist aber nicht präzise genug.

Im Alltag reicht hier oft eine monatliche Kurzbewertung auf einer Skala von eins bis drei:

1 = Einordnung unklar oder fachlich falsch

2 = teilweise passend, aber unscharf

3 = passend, differenziert und hilfreich

Der Vorteil: Diese Bewertung zwingt Teams dazu, nicht nur auf Sichtbarkeit zu schauen, sondern auf Verständlichkeit und Passung.