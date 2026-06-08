Copilot oder Agent – wie gelingt der Einstieg?

Der Einstieg in ein KI-basiertes ERP wie Microsoft Business Central erfolgt einfach über ein Assistenzsystem wie Copilot. Copilot ist in Business Central als integrierte KI-Assistenz nutzbar.

Als KI-Assistent deckt Copilot zentrale Geschäftsbereiche ab: von automatischer Bankabstimmung über Dateneingabe bis hin zu Analyse in natürlicher Sprache.

Ein kurzer Prompt genügt und Copilot formuliert Texte, fasst Kundendaten zusammen oder liefert gewünschte Auswertungen auf Knopfdruck.

KI-Agenten gehen noch einen entscheidenden Schritt weiter. Während Copilot Befehlseingaben (Prompting) unterstützt, übernehmen Agentensysteme aktiv und autonom Aufgaben.