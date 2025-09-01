KI-Schulungen für Beschäftigte – Rahmenbedingungen und Inhalte

Woraus ergibt sich die KI-Schulungspflicht?

KI-Anwendungen werden zunehmend auch im Arbeitsalltag genutzt. Den Arbeitgebern kommt dabei eine besondere Verantwortung zu: Sie müssen dafür sorgen, dass sämtliche Mitarbeiter, die KI-Systeme am Arbeitsplatz verwenden, entsprechende Kenntnisse und Kompetenzen im Umgang mit KI haben oder diese erwerben.

Das schreibt eine EU-Verordnung (KI-VO 2024/1689), der sogenannte AI-Act, vor. Sie regelt den Umgang mit KI innerhalb der EU.

Eine der Regelungen dieser Verordnung bezieht sich auf die Maßnahmen, die Anbieter und Betreiber von KI-Systemen im Hinblick auf die KI-Kompetenz ihrer Beschäftigten ergreifen müssen.