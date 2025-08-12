KI-Nutzung am Arbeitsplatz und was Sie arbeitsrechtlich beachten müssen

Wer haftet für Falschauskünfte aufgrund fehlerhafter KI?

Zum Aspekt „Haftung für KI-Fehler“ gibt es bisher weder spezielle Gesetze noch eine breite Rechtsprechung. Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Gerichtsurteil aus Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2024. Es betrifft die Haftung für Falschauskünfte wegen unzulänglicher KI-Programmierung.

Das Landgericht Kiel hat entschieden, dass jemand für Falschauskünfte haftbar gemacht werden kann, wenn er

zur Beantwortung von Suchanfragen für Unternehmensauskünfte bewusst eine KI-Software nutzt und

die gewonnenen Informationen auf einem Internet-Portal veröffentlicht.

Laut dem Urteil kann er sich dann nicht darauf berufen, an einem automatisierten Vorgang nicht beteiligt gewesen zu sein, wenn die KI-Software unzulänglich programmiert ist.

Dem Urteil zufolge machte sich der Anwender der KI bei Veröffentlichung der KI-generierten Informationen im Internet diese Informationen zu eigen und übernimmt nach außen hin erkennbar die inhaltliche Verantwortung für diese Inhalte.

Nach Auffassung des Landgerichts Kiel ist in einem solchen Fall ein Hinweis in den Nutzungsbedingungen des Internet-Portals, dass die Informationen in einem automatisierten Prozess gewonnen wurden und fehlerbehaftet sein können, irrelevant.

Nach Meinung des Gerichts besteht die Haftung für Falschauskünfte also auch dann, wenn in den Nutzungsbedingungen des Portals darauf hingewiesen wird, dass es sich um KI-generierte Inhalte handelt und diese möglicherweise fehlerhaft sind.

Demnach soll auch ein Haftungsausschluss für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit, Qualität und jederzeitige Verfügbarkeit der bereitgestellten Informationen in einem solchen Fall unbedeutend sein.