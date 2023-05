Stellen Sie sich auf die Schulungsteilnehmer ein

Eine gute Schulung passt zu den Zielen, Erwartungen und zum Wissensstand, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ihrer Schulung mitbringen. Zudem kann sich in einer Lerngruppe eine eigene Dynamik entwickeln, Lernmotivation und Lernfortschritte können sehr unterschiedlich ausgeprägt sein.

Versuchen Sie, so viel wie möglich über Ihre Teilnehmenden zu erfahren. Worauf müssen Sie sich einstellen? Was könnte passieren? Was müssen Sie sicherstellen? Mit der folgenden Vorlage stellen Sie alles zusammen, was Sie über Ihre Schulungsteilnehmer wissen oder vermuten.