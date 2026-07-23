Ein typisches Verkaufsgespräch?

Vielleicht kennen Sie diese Situation: Das Gespräch beginnt völlig entspannt. Sie sitzen sich in einem modernen Besprechungsraum gegenüber. Große Fenster, ein Blick über die Stadt, auf dem Tisch zwei Gläser Wasser und ein paar Unterlagen.

Der Kunde wirkt offen und interessiert. Er stellt Fragen, hört aufmerksam zu und nickt immer wieder. Es ist eines dieser Gespräche, bei denen man als Verkäufer das Gefühl bekommt: Das läuft in die richtige Richtung. Die Atmosphäre ist positiv, fast angenehm.

Doch nach etwa zwanzig Minuten verändert sich etwas. Nicht plötzlich, sondern schleichend. Die Fragen werden kritischer. Der Ton wird direkter.

Die Körpersprache verändert sich. Der Kunde lehnt sich zurück, verschränkt kurz die Arme und sieht Sie mit prüfendem Blick an. Dann stellt er eine Frage, die im ersten Moment ungewöhnlich wirkt:

„Warum sollte ich Ihnen überhaupt zuhören?“