Wann eine Verdachtskündigung zulässig ist und was zu beachten ist

Objektive Tatsachen und dringender Verdacht

Die Anforderungen an eine Verdachtskündigung sind hoch. Arbeitgeber müssen objektive Tatsachen benennen können, die einen dringenden Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung oder strafbaren Handlung begründen. Er muss insbesondere Zeit und Ort des Fehlverhaltens angeben können.

Es kommt dabei nicht auf die subjektive Wertung des Arbeitgebers an, sondern darauf, dass objektive Tatsachen vorliegen, die für ein pflichtwidriges oder strafwürdiges Verhalten des Arbeitnehmers sprechen.

Wichtig: Mit „objektiven Tatsachen" ist kein Beweis gemeint. Denn bei einer Verdachtskündigung geht es ja gerade darum, dass eine Pflichtverletzung wahrscheinlich erfolgte, aber (noch) nicht bewiesen ist.

Ein dringender Verdacht ist anzunehmen, wenn anhand von Indizien eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Arbeitnehmer die vermutete Pflichtverletzung begangen hat.

Ein Verdacht, der sich auf bloße Vermutungen begründet, reicht dagegen für eine Verdachtskündigung nicht aus.