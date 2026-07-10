Welche Kosten entstehen durch schlechte Ergonomie im Homeoffice?

Ein Blick in die diversen Studien der Krankenkassen offenbart eine eindeutige Schwachstelle der heutigen Arbeitswelt. Die offiziell als Muskel-Skelett-Erkrankungen bezeichneten Leiden, also primär Beschwerden im Rücken, im Nacken und in den Schultern, sind laut diesen Berichten der häufigste Grund für krankheitsbedingte Fehltage in Deutschland.

Im Kontext der Heimarbeit verstärkt sich dieser Trend signifikant. Eine repräsentative Studie der Pronova BKK zum Arbeiten im Homeoffice zeigt, dass inzwischen mehr als 60 Prozent der Beschäftigten über zunehmende Rückenprobleme klagen, da ihnen eine ergonomische Infrastruktur fehlt. Denn: Provisorische Arbeitsplätze sind oft die Dauerlösung.

Doch ab wann wird fehlende Ergonomie zu einem echten Wirtschaftsfaktor?

Die wirtschaftlichen Auswirkungen lassen sich anhand einer einfachen betriebswirtschaftlichen Betrachtung verdeutlichen. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) veröffentlicht regelmäßig Schätzungen zu den volkswirtschaftlichen Kosten von Arbeitsunfähigkeit.

Für das Jahr 2023 beziffert sie den Produktionsausfall auf durchschnittlich 144 Euro und den Ausfall an Bruttowertschöpfung auf 249 Euro je Arbeitsunfähigkeitstag. Diese Zahlen verdeutlichen, dass krankheitsbedingte Fehlzeiten erhebliche wirtschaftliche Folgen haben können.