PersonalentwicklungWie gelingt Weiterbildung im Unternehmen?
Veraltete Weiterbildungsformate und mangelnde Motivation seitens der Mitarbeitenden lassen den Kompetenzaufbau in Betrieben stagnieren. Gleichzeitig verändert Künstliche Intelligenz die Arbeitswelt und erfordert die gezielte Befähigung von Beschäftigten.
Weiterbildungsmaßnahmen spielen mehr denn je eine essenzielle Rolle für die strategische Resilienz.
Denn nur Unternehmen, denen es gelingt, sowohl Führungskräften als auch operativ Tätigen den sicheren Umgang mit KI zu vermitteln, können langfristig bestehen. Erfreulicherweise ist unternehmerisches Lernen erlernbar – auf allen Ebenen.
Merkmale des Lernens
Seminare, Workshops und E-Learnings bleiben wichtige Bausteine der betrieblichen Weiterbildung. Sie reichen aber nicht aus, wenn Unternehmen Verhalten, Routinen und Zusammenarbeit verändern wollen.
Lernen beginnt weder mit einer Trainingseinheit noch endet es mit ihr. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess, der weit über die eigentliche Lernmaßnahme hinausgeht.
- Bereits im Vorfeld stoßen konkrete Fragestellungen, klare Erwartungen oder Herausforderungen aus dem Arbeitsalltag das Lernen an.
- Im Nachgang entscheidet sich, ob Schulungsteilnehmende ihr erworbenes Wissen tatsächlich anwenden, vertiefen und nachhaltig in die Praxis übertragen.
Zuerst Ziele bestimmen
Deshalb sollten Unternehmen vor jeder Maßnahme klären, welche Ziele erreicht werden sollen. Das meint nicht nur, dass die lernende Person nach dem Training etwas Bestimmtes kann. Unternehmen sollten auch von vornherein definieren:
- Performanceziele wie beobachtbar verändertes Verhalten (zum Beispiel schnelleres Angeboteschreiben) und
- Businessziele wie um X % weniger Kundenbeschwerden.
Dann konkrete Inhalte festlegen
Erst danach stehen Inhalte, die zur Zielerreichung notwendig sind:
- Geht es um den Umgang mit neuen Systemen?
- Liegt der Fokus auf KI-Tools?
- Ist eine bessere Kundenberatung das Lernziel?
- Oder bildet die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit den Mittelpunkt?
Je konkreter die Leitfrage für das Ziel der Maßnahme ausfällt, desto leichter lässt sich das passende Format entwickeln.
Lernen als Prozess planen
Weiterbildung zielt im Kern auf Verhaltensänderung. Sie vollzieht sich aber nicht in einem einzelnen Termin.
Mitarbeitende können in einem Seminar erfahren, wie Feedbackregeln funktionieren, wie sie ein neues Tool bedienen oder wie sie mit Kundinnen und Kunden kommunizieren. Theoretisches Wissen bildet die Grundlage. Seine sichere Anwendung entsteht jedoch erst durch die Erprobung in realen Arbeitssituationen.
Praxistaugliches Lernen unterteilt sich in mehrere Schritte:
- Ziele definieren
- Bedarf ermitteln
- Lernformat entwickeln
- Anwendung sichern
- Wirkung auswerten
Insbesondere Bedarfsphase und Anwendungsphase sollten einen hohen Stellenwert genießen.
Damit Lernangebote mit großem Praxisbezug entstehen, fließen in der Bedarfsphase verschiedene Perspektiven durch Gespräche mit der Zielgruppe ein. Denn je nach Rolle und Funktion der Mitarbeitenden ergeben sich unterschiedliche Fragen.
In der Anwendungsphase erhalten Teams konkrete Aufgaben. Nach einem Feedbacktraining bereitet eine Führungskraft ein Gespräch vor, führt es durch und reflektiert es anschließend. Nach einer Schulung zu KI können die Zuständigen prüfen, welche Aufgaben sich mit einem Tool unterstützen lassen.
Individuell lernen, gemeinsam reflektieren
Mitarbeitende lernen unterschiedlich schnell, bringen verschiedene Erfahrungen mit und benötigen je nach Aufgabe andere Inhalte. Deshalb sollte Lernen immer individuell betrachtet werden. Das betrifft den gesamten Kompetenzaufbau
- von Wissenserwerb
- über eigenständiges Hinterfragen und
- damit verbundenen Verhaltensänderungen
- bis hin zur Umsetzung im Alltag.
Gleichwohl findet Weiterbildung nicht in einer Einzelübung statt. Viele Kompetenzen entstehen erst im gemeinsamen Austausch:
- Wer Beratung verbessern will, muss Kundensituationen verstehen.
- Wer neue Technologien einsetzt, profitiert von Fragen, Fehlern und Erfahrungen anderer.
Aus diesem Grund sollten Selbstlernphasen immer mit Austauschformaten verknüpft werden. Während ein kurzer Wissensinput allein erfolgen kann, sollte die detaillierte Reflexion im Team stattfinden, etwa in
- Fallbesprechungen,
- Übungsrunden oder
- kurzen Lernmeetings.
Was motiviert Mitarbeitende, zu lernen
Motivation entsteht selten durch Pflichtmodule, starre Tests oder Lernplattformen, die Mitarbeitende lediglich durchklicken müssen. Teammitglieder zeigen Initiative, sobald sie Lernen als relevant erachten.
Wer Inhalte lernen soll, die im eigenen Arbeitsalltag keine Rolle spielen, empfindet Weiterbildung schnell als Zeitverlust. Arbeitskräfte, die Wissen als Arbeitsbereicherung und Arbeitserleichterung begreifen, zeigen mehr Engagement.
Denn dann erleichtert Lernen eigene Entscheidungen, ermöglicht es Verantwortung oder vereinfacht es schwierige Situationen. Drei Faktoren spielen dabei eine zentrale Rolle:
- Autonomie
- Kompetenzerleben
- soziale Eingebundenheit
Mitarbeitende brauchen Spielräume, um Lernen als selbstbestimmt wahrzunehmen. Zum einen müssen sie erfahren, dass sie neue Aufgaben zunehmend souveräner bewältigen. Zum anderen ist entscheidend, dass Führungskräfte diese Entwicklung wahrnehmen und wertschätzen.
Voraussetzung dafür bilden transparente Ziele sowie fest verankerte Lern- und Entwicklungszeiten.
Warum Haltung beim Lernen wichtig ist
Nicht jedes Unternehmensziel deckt sich automatisch mit persönlichen Lerninteressen. Genau deshalb sollte Weiterbildung nicht nur Wissen und Können adressieren, sondern auch Haltung.
Wer ein neues Beratungsmodell, ein digitales System oder KI-gestützte Prozesse einführen will, muss deutlich machen, warum.
Als hilfreich erweisen sich Lernmomente, die Betroffene selbst erleben lassen, was das übergeordnete Ziel ist. Maßgeblich ist weniger die Methode selbst als vielmehr die Anschlussfähigkeit an die Arbeitsrealität.
Beispiel: In einem Workshop für Verkäuferinnen und Verkäufer beispielsweise können die Teilnehmenden eine Aufgabe ohne Hilfestellung bearbeiten. Die anschließende Reflexion verdeutlicht, wie sich Kundinnen und Kunden fühlen, wenn ihnen bei neuen Produkten Orientierung fehlt.
Weiterbildung gelingt, wenn sie Arbeit verändert
Ein häufiger Fehler besteht darin, Weiterbildung als einmalige Veranstaltung zu planen.
Pflichttrainings ohne erkennbaren Nutzen sowie kaum durchdachte Tests schwächen durch ihren Kontrollcharakter die Akzeptanz, statt Entwicklung zu unterstützen. Schauen Mitarbeitende nur Videos an, bleibt nichts hängen.
Zu breite Zielgruppen tun ihr Übriges. „Der Vertrieb“ oder „die Führungskräfte“ erweisen sich als zu grobe Kategorien.
Daher lohnt es sich, typische Rollen, Aufgaben, Vorerfahrungen und Schwierigkeiten zu beschreiben. Daraus entstehen Personas, die bei der Entwicklung von Lernformaten Orientierung geben.
Betrachten Unternehmen Weiterbildung als Prozess, der Wissen, Anwendung, Reflexion und Motivation verbindet, verbreiten und steigern sie Kompetenz im Arbeitsalltag.