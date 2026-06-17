Lernen als Prozess planen

Weiterbildung zielt im Kern auf Verhaltensänderung. Sie vollzieht sich aber nicht in einem einzelnen Termin.

Mitarbeitende können in einem Seminar erfahren, wie Feedbackregeln funktionieren, wie sie ein neues Tool bedienen oder wie sie mit Kundinnen und Kunden kommunizieren. Theoretisches Wissen bildet die Grundlage. Seine sichere Anwendung entsteht jedoch erst durch die Erprobung in realen Arbeitssituationen.

Praxistaugliches Lernen unterteilt sich in mehrere Schritte:

Ziele definieren Bedarf ermitteln Lernformat entwickeln Anwendung sichern Wirkung auswerten

Insbesondere Bedarfsphase und Anwendungsphase sollten einen hohen Stellenwert genießen.

Damit Lernangebote mit großem Praxisbezug entstehen, fließen in der Bedarfsphase verschiedene Perspektiven durch Gespräche mit der Zielgruppe ein. Denn je nach Rolle und Funktion der Mitarbeitenden ergeben sich unterschiedliche Fragen.

In der Anwendungsphase erhalten Teams konkrete Aufgaben. Nach einem Feedbacktraining bereitet eine Führungskraft ein Gespräch vor, führt es durch und reflektiert es anschließend. Nach einer Schulung zu KI können die Zuständigen prüfen, welche Aufgaben sich mit einem Tool unterstützen lassen.