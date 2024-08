Für jeden Unternehmensbereich wird eine Vorlage angelegt, in dem bereichsspezifisches Wissen dokumentiert wird. Die Vorlagen befinden sich in geschützten Bereichen, zum Beispiel in einer Cloud, und sind nur über ein Password zu öffnen.

Jede Vorlage befindet sich mit allen zugeordneten Unterlagen in einem Ordner, damit die Verlinkungen funktionieren.

Auf dem Deckblatt werden alle Aufgaben des Bereichs erfasst. Hierfür liefern die Hauptaufgaben der Bedarfsanalyse eine anwendbare Struktur.

Klickt man auf „Go“, wird man auf eine Struktur von Detailaufgaben der Hauptaufgabe weitergeleitet.

Mit dem nächsten „Go“ erreicht man die Unterlagen mit dem Anwendungs-Know-how. Das Tool und die anderen Objekte müssen in einem Ordner liegen, damit die Verlinkung funktioniert.

Wenn dieses Anwendungs-Know-how nicht geliefert wird, muss es erarbeitet werden. Eine sehr sinnvolle Alternative besteht darin, dass Auszubildende die Unterlagen erstellen. Die Unterlagen werden mit MS-Word oder MS-PowerPoint erstellt.

Der Prozess zur Bearbeitung einer Fachaufgabe wird Schritt für Schritt beschrieben. Screenshots zeigen, wie Software bedient und was in welchen Feldern eingetragen wird. Eine so erstellte Unterlage wird mit dem Tool verknüpft.

Das ist für Auszubildende ein interessanter Weg, die fachliche Arbeit zu lernen. Die Unterlage hilft aber auch neuen Mitarbeitenden, die Arbeitsmethoden ohne großen Aufwand zu erlernen.