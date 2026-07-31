Warum Effizienz im Service allein nicht ausreicht

Viele einfache Servicefälle lassen sich heute gut automatisieren. Dazu gehören

Statusabfragen,

Terminbestätigungen,

Standardinformationen,

einfache Vertragsdaten,

Rücksendungen oder

erste Sortierungen von Anliegen.

Wenn solche Prozesse sauber eingerichtet sind, kann KI helfen, Wartezeiten zu reduzieren und Serviceteams zu entlasten.

Das Problem entsteht, wenn Unternehmen daraus eine allgemeine Regel machen. Nicht jeder Kundenkontakt ist ein Standardfall.

Manche Anliegen sind emotional.

Manche sind fachlich komplex.

Manche entstehen genau deshalb, weil vorher schon etwas schiefgelaufen ist.

In solchen Situationen kann eine schnelle, aber unpassende Antwort den Ärger verstärken.

Kunden unterscheiden sehr genau, ob ein Unternehmen ihnen wirklich hilft oder nur eine Anfrage möglichst schnell aus dem System bekommen will. Für die Bindung an eine Marke ist dieser Unterschied wichtig.

Kundenservice ist nicht nur eine Kostenstelle. Er ist oft der Moment, in dem sich entscheidet, ob Vertrauen wächst oder verloren geht.