Konflikte in Organisationen und ihre Bedeutung

Konflikte erkennen, beschreiben und bewältigen

Prüfen Sie, ob und in welchem Maße die Konfliktsituationen in Ihrem Unternehmen und in Ihrem Team auftreten:

Beschreiben Sie die konkreten Konfliktsituationen und das Konfliktpotenzial.

Überlegen Sie: Was können Sie zur Konfliktbewältigung tun?

Nutzen Sie dazu die folgende Vorlage mit einer Reihe von Fragen zu Konfliktbedingungen.